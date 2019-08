Ventimiglia: il Sindaco Scullino sporge denuncia per l’atto vandalico alla fontana del Putto, ma ancora nessuna querela per le presunte minacce di morte contro di lui

Il Sindaco di Ventimiglia ha presentato querela questa mattina per l’atto vandalico ai danni della fontana del Putto con cui è stata divelta una papera. Contattato dal nostro giornale, però, il primo cittadino non ha confermato di aver sporto denuncia anche per le presunte minacce di morte che gli sarebbero state rivolte a mezzo social.

A scatenarle probabilmente la vicenda legata alla fontana nei pressi dei Giardini T.Reggio che è stata rimossa per essere riparata e poi ricollocata all’interno di questi ultimi. A pochi passi dai giardini si trova anche la fontana del Putto su cui l’Amministrazione stava già intervenendo con un restauro per rimetterla nuovamente in funzione. L’atto vandalico ai danni di quest’ultima è stato denunciato questa mattina dal primo cittadino.