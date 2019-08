Taggia: pulizia del torrente e dei rii minori, Napoli (Il Passo Giusto) "Consiglio promemoria all'assessore al bilancio"

"Consiglio vivamente alla giunta ed in particolare all'Assessore al Bilancio, Chiara Cerri, di scriversi una nota per la prossima stesura del bilancio preventivo 2020: a settembre/ottobre piove, ricordati di stanziare i soldi per i rii".



Intervento sarcastico quello del consigliere comunale di minoranza Luca Napoli in merito alla notizia della variazione di bilancio per la pulizia del torrente Argentina e dei rii minori (LEGGI LA NOTIZIA QUI). L'amministrazione comunale ha previsto di investire 40mila euro su questi interventi, attraverso una variazione di bilancio approvata dalla giunta ad inizio agosto.



"Anche quest'anno - commenta Napoli - settembre e le piogge arrivano puntuali, come da decenni ormai accade. Sembrerà strano, ma dopo agosto ed il caldo, le stagioni si alternano ed arriva sempre l'autunno. Difficile immaginare che ogni anno ci si "scordi" di questa stranezza, ma tant'è. Magari sarebbe meglio stanziare qualche euro in più, perché 40.000 sono davvero pochini a fronte dei quasi 30 corsi d'acqua che insistono sul nostro territorio". E già che siamo in tema di promemoria, voglio ricordare che l'8 dicembre è l'Immacolata ed il 25 Natale, ricordatevi la letterina a Babbo Natale!" Negli anni in cui è stato Assessore, secondo i dati forniti da Luca Napoli, si era arrivati ad investire in media 130.000 euro, di cui circa 50.000 cofinanziati dalla provincia.