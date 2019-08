Strigòra 2019: una domenica stregata a Triora offerta dal Comune e l'Associazione Turistica Pro Triora

Triora da oltre trent’anni è assurta a notorietà nazionale quale “paese delle streghe”, in virtù del processo ad alcune donne negli anni 1587-1589, ampiamente documentato. Per celebrare il quarto centenario di questo tragico avvenimento furono organizzati convegni e mostre con la presenza di qualificati studiosi. Tali appuntamenti furono riproposti molte volte; il fenomeno della stregoneria e della magia è stato praticamente sviscerato ed analizzato sotto ogni aspetto. Mancava solamente una rappresentazione, seppur simbolica, della vicenda. Nell’anno 2001 è nata così, quasi per caso, Strigòra, parola composta da "streghe" e da "Triora", che può anche magicamente significare “bocche delle streghe”. La manifestazione, dalla prima mitica edizione, è stata ripetuta ogni anno, sempre rinnovata e diversa, ma con un unico scopo: rivalutare e smitizzare la figura delle povere streghe, ingiustamente condannate. Anche quest'anno tale appuntamento verrà riproposto, grazie all'impegno ed alla collaborazione fra il Comune e l'Associazione Turistica Pro Triora.

Triora, 18 agosto. Già dalle prime ore del mattino alcune decine di espositori allestiranno sulle Spianate e fino alle immediate vicinanze dell'antico borgo medievale le proprie bancarelle per un mercatino di stampo medievale, che avrà ufficialmente inizio alle ore 10.

Si potrà anche visitare lo storico museo etnografico e della stregoneria, dove – tra oggetti un tempo usati quotidianamente e reperti d’ogni genere - sono visibili gli atti del processo del 1587-89, oltre oggetti magici, testimonianze sulle antiche consuetudini e finanche racconti dal sapore magico tramandati nel tempo. Si potranno osservare moltissimi libri e riviste stregonesche e sarà anche possibile acquistare qualche buon volume sulle tradizioni e le usanze locali, comprese quelle relative alla medicina popolare. Imperdibile, per chi voglia approfondire i fatti accaduti in quei tragici anni 1587-1589 (ed oltre), il libro La causa delle streghe di Triora, scritto da ben quattro illustri studiosi (Assini, Fontana, Panizza e Portone), che svela la sorte delle donne (e dell'uomo) trioresi. Per chi voglia apprendere, oltre la storica vicenda, tradizioni, leggende e curiosità in qualche modo legate alla stregoneria ed alla magia può essere utile scorrere le pagine del libro, edito dalla Pro Triora, Bàgiue. Le streghe di Triora: fantasia e realtà, ormai giunto alla sesta edizione, ampiamente riveduta e aggiornata.

Sarà possibile ammirare talismani ed oggetti magici, piante medicinali, aspirandone anche i profumi, assistere a filmati stregoneschi, osservare preziosi disegni, rendersi conto dal vivo della drammaticità del processo triorese dell’anno 1587-1589. Tutto questo visitando le prime quattro sale del M.E.S. ovvero del museo etnostorico della stregoneria, allestito nell’ex palazzo Stella, autentico centro vitale del borgo. Nelle sue sale espositive sono state per l’occasione allestite le due seguenti mostre:

- mostra fotografica “Gli anni del Neorealismo - Tendenze della fotografia italiana” messa a disposizione della FIAF;

- mostra di pittura-disegno-oggetti di Rosa Quint " Agosto 43°N/7°E”. Alle ore 15,00 inizierà la festa vera e propria: un appuntamento pensato per tutta la famiglia, sia per i grandi che per i piccoli. Il paese si trasformerà magicamente; tra vicoli, stradine e piazzette si incontreranno strani personaggi che incanteranno gli ospiti con musiche e spettacoli.

Quando le tenebre avranno oscurato il sole di Triora, la giornata si concluderà con uno spettacolo teatrale itinerante ideato per essere goduto da un pubblico di tutte le età

Programma

Dalle ore 10: Mercatino medievale

Alcune decine di espositori dislocati sulle Spianate, e fino alle immediate vicinanze del borgo antico, daranno la possibilità di acquistare, oltre a prodotti tipici, oggetti artigianali, opere artistiche, libri, streghe, streghine e streghette di ogni genere.

Alle ore 11, alle ore 15 ed alle ore 17,15: visita guidata gratuita.

Incontro con la strega, oops…con la guida turistica Raffaelle Asdente e passeggiata alla scoperta della storia e degli scorci più suggestivi di Triora. Si percorreranno i carugi, la suggestiva via Camurata, soffermandosi al punto panoramico di San Dalmazzo, al famigerato quartiere della Cabotina ed alle rovine del castello. Saranno queste le tappe più importanti di un percorso a ritroso nel tempo alla riscoperta della storia di Triora e delle vicende di uomini e di donne, che ancora riecheggiano sull’acciottolato dei carugi (gradita riservazione 3386913335).

Dalle ore 14,30 alle 18,30, alla chiesa di San Bernardino: la dott.ssa Francesca Nobbio illustrerà ai visitatori gli affreschi, fra i quali è compresa una scena con le fattucchiere e gli eretici ardenti in un calderone,

Tanta musica per tutti i gusti nelle piazzette

Nelle sale espositive di Palazzo Stella:

A partire dalle ore 15,00:

In piazza del mercato si esibirà il gruppo Keltic Sound Duo.

In piazza Reggio la Fem spettacoli presenta Circus Show, equilibrismo, acrobatica, giocoleria, lanciatori di coltelli e magia con Fortunello, Marbella, Squilibrio e Ago il Mago.

Dalle ore 21,00:

In piazza Reggio, introdotto dalla soprano Claudia Murachelli, con la sua arpa celtica:

Il Cammino delle Streghe – Spettacolo itinerante a cura del Teatro del Banchero.

Triora. Sembra essere una notte come tante altre, ma vent'anni prima in quello stesso paese sono stati compiuti dei delitti orrendi su un gruppo di povere donne innocenti, gettate sul rogo con l'accusa di stregoneria. Sembra una coincidenza che in quella stessa notte la madre superiora che si è occupata di crescere i figli rimasti orfani di queste presunte streghe, richiami in paese due di essi per aiutarli a compiere una missione: salvare una povera donna accusata anch'essa di essere iniziata alle arti magiche. Nel paese sembra essere tornato il fantasma delle streghe con più forza e violenza, il popolo cerca di farsi giustizia da sé e la follia sembra dilagare.

Il pubblico sarà chiamato ad accompagnare i due protagonisti attraverso 7 postazioni, per portare a termine la missione. Riusciranno a salvare la giovane donna dalle grinfie del popolo infuocato? Il bene riuscirà a trionfare? Oppure qualcosa di più misterioso si nasconde in questa storia?

Scopritelo insieme agli attori del Teatro del Banchero in uno spettacolo itinerante ad ingresso libero, con partenze programmate dalle ore 21, ogni 20 minuti. Il raduno è in piazza Tommaso Reggio.