Domenica commercianti in bluette per la terza edizione di Arma Shopping, non chiamatelo 'desbaratu'

Domenica 18 agosto nelle vie del centro cittadino di Arma di Taggia, dalle 8 alle 20 si terrà 'Arma Shopping'. Si tratta di un evento giunto alla terza edizione ed organizzato dalla Confesercenti.



Un’iniziativa realizzata per la prima volta nel 2017 con un’ottima risposta da parte di residenti e vacanzieri, grazie al coinvolgimento di 60 commercianti. La formula non è cambiata e proprio gli organizzatori ci tengono a rimarcare come questo appuntamento non sarà un ‘desbaratu’. Attraverso degli stand, i negozianti potranno usufruire di vere e proprie vetrine a cielo aperto, con la possibilità di applicare eventualmente formule di vendita promozionali o dimostrazioni gratuite.



"Un evento a promozione del territorio del comune di Taggia in quanto tutti gli operatori hanno le loro attività nel Comune che ospita la manifestazione - ci spiega Patrizia Borria per Confesercenti - Potrete fare shopping in allegria e sarete allietati dal famoso gruppo internazionale di artisti "Dixi Frixi" street music show e naturalmente non mancherà una ricca merenda offerta dai commercianti. Inoltre, come ad ogni edizione verrà conferita una targa di riconoscimento alla vetrina a cielo aperto meglio allestita".



inoltre una curiosità. Quest'anno i partecipanti alla manifestazione indosseranno una maglietta o una polo di colore bluette con scritto 'Commercianti Arma di Taggia'. Una scelta non casuale per sottolineare l'apprezzamento degli operatori commerciali verso l'ottenimento anche quest'anno della 'Bandiera Blu', un importante riconoscimento che migliora l'appeal di questa località turistica.