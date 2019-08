Cervo Jazz sul sagrato dei Corallini: grande partecipazione al concerto di Danilo Rea (Video)

Piazzale gremito fin sulle scalinate della chiesa di San Giovanni ieri sera Venerdì 16 agosto per il concerto "Danilo Rea e il pianoforte: l'improvvisazione."

“Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta”, nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni”.

Danilo Rea riporta il jazz sul Sagrato dei Corallini: uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire.

Danilo Rea trova nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera.