Grande successo ai Giardini Lowe per il Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo “Dedicato ai Beatles”. Sul palco Clarissa Vichi e il direttore Roberto Molinelli.

Il programma ha previsto l’esecuzione delle canzoni dei Fab Four che sono diventate immortali tra le quali: Imagine, Michelle, Yesterday, Something, Hey Jude ed altre ancora. Tutti i brani sono stati appositamente arrangiati per l’orchestra dallo stesso Maestro Molinelli.

Foto e Video di Eugenio Conte