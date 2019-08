Ventimiglia: fontana rimossa dal Sindaco Scullino, ai Giardini T.Reggio il flash mob di Progetto 20K (Foto e Video)

Un flashmob organizzato dalla associazione Progetto 20K per protestare contro la rimozione della fontana nei pressi dei Giardini T.Reggio a Ventimiglia. Questa mattina, a partire dalle 10, l'iniziativa è stata avviata nei pressi dei giardini pubblici, per contrastare quanto fatto dall'Amministrazione, un'azione che, a detta dell'associazione, sarebbe nata per colpire i principali fruitori, ovvero i migranti.

"Portate delle bottigliette d'acqua, le distribuiremo a tutte le persone che ne hanno bisogno" questo l'invito lanciato da Progetto 20K a tutti coloro che hanno voluto prendere parte alla manifestazione. "Siamo tutti e tutte esseri umani - aggiungono - l'acqua è un bene di tutte e tutti. Pronti a donare acqua a chiunque ne abbia bisogno."

Subito dopo l'annuncio del flash mob è arrivata ieri sera la risposta del primo cittadino: “Non serve portare le bottigliette d'acqua piene, potete riempirle in loco dalle tante fontane presenti e attive, nel frattempo dissetatevi dalle numerose fontane di Ventimiglia, l'acqua è gratis. Se le bottiglie sono di plastica attenzione all'ambiente, presto avremo l'ordinanza che rende Ventimiglia plastic free, e non rompete le papere”.

Foto e video di Eugenio Conte