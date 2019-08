Sanremo: lite tra automobilisti francesi per un parcheggio sotto il Casinò, giovane ragazza aggredita

Litigano per un parcheggio sotto il Casinò di Sanremo, ragazza aggredita dopo aver tentato di placare gli animi. E’ successo questa notte fra due coppie francesi che si trovavano in città. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Carabinieri per sedare la lite. Al momento non è stata sporta alcuna denuncia.