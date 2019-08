Sanremo: 40enne spacciatore viveva da tempo in albergo, arrestato dai Carabinieri matuziani

I Carabinieri di Sanremo hanno arrestato un 40enne italiano per detenzione fini di spaccio di droga. Si tratta di un uomo già note alle Forze dell’Ordine, la cui 'attività' era stata notata dai militari nel corso dei servizi di polizia giudiziaria.

Non è stato facile per i militari individuare l’esatto domicilio dell’individuo, avendo già verificato la non coincidenza con il luogo di residenza. Sono bastati pochi giorni per comprendere che V.M. aveva 'eletto' a proprio nascondiglio una stanza d’albergo (ovviamente il personale della struttura non era a conoscenza dell’attività del cliente) e lì, ieri mattina, è stato trovato dai Carabinieri, che lo hanno sottoposto a perquisizione personale e locale.

Sono stati rinvenuti circa 8 grammi di cocaina, una dose di marijuana (il tutto già suddiviso in porzioni e pronto per la cessione), sostanza da taglio e materiale per il confezionamento, nonché un bilancino elettronico e circa 1.400 Euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Convalidato l’arresto, il 40enne dovrà presentarsi alla Caserma dei Carabinieri tre volte alla settimana.