Sanremo: pronto il bando da quasi 250 mila euro per diversi lavori tra attraversamenti pedonali rialzati, cordoli, muri, scarichi delle acque bianche e marciapiedi

Il Comune di Sanremo sta preparando i bandi per una serie di interventi del valore complessivo di quasi 250 mila euro.

Si tratta, nello specifico, di cinque lotti distinti del valore di poco mendo di 50 mila euro ciascuno. Si tratta di una serie di lavori che interessano il mondo della viabilità e della sicurezza per i pedoni.

Il lotto numero uno riguarda i lavori per l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati, sistemi che già hanno fatto la loro comparsa in città e che stanno dando i loro risultati sia per la sicurezza dei pedoni che per ridurre la velocità media su strada.

Il secondo lotto vedrà la realizzazione di interventi per la riparazione di cordoli, muri comunali e pertinenze stradali varie, mentre il terzo interesserà la riparazione o la formazione di sistemi di raccolta e scarico delle acque bianche stradali.

Il quarto lotto vedrà interventi per la riparazioni di marciapiedi, scalinate, pozzetti e pertinenze stradali varie e, infine, il quinto lotto prevede la riparazione del piano stradale e dei marciapiedi mediante la rimozione di radici e interventi sulle condotte delle acque bianche.