Calcio: la Sanremese 'scende in piazza' per promuovere la campagna abbonamenti allo stadio (Foto)

Per la prima volta la Sanremese scende in piazza per promuovere la campagna abbonamenti. Lo ha fatto oggi, con un gazebo in via Matteotti, proprio di fronte al teatro Ariston.

‘Facciamo squadra insieme’ è questo il motto della società biancoazzurra che, da poco ha terminato il ritiro di Ormea e che, a breve, inizierà la stagione nel campionato di Serie D.

In molti si sono fermati per chiedere informazioni sulla campagna abbonamenti ed in società si sono ritenuti soddisfatti dell’esperimento fatto.