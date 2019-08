Siamo in piena settimana di Ferragosto: come sta andando l’estate negli stabilimenti della Riviera? Dati in linea con il 2018, ma pesa ancora il maltempo di maggio

Siamo nel pieno della settimana di Ferragosto, il momento clou per la stagione estiva in Riviera. E per gli operatori balneari della zona è già tempo di primi bilanci per soppesare una stagione iniziata male per via delle avverse condizioni meteo e poi rinata grazie a temperature estive e giornate di sole.

Parola, quindi, a CNA e Confartigianato per un primo commento sull’estate 2019. “I dati sulle presenze turistiche nella Riviera dei Fiori confermano quelli relativi alla stagione 2018 per arrivi e presenze - dichiarano da CNA - ciò nonostante il maltempo dei mesi di maggio e di alcuni fine settimana ha inciso rispetto alle presenze nelle spiagge. Il Ferragosto però si prospetta ideale per recuperare: il bel tempo, l’attrattività del nostro territorio con le Bandiere Blu e le ricchezze dell'entroterra saprà dare sollievo agli operatori”.

Leggermente diversa la prospettiva dal punto di vista di Confartigianato che, però, conferma il trend in linea con il 2018 per quanto riguarda agosto. “La zona di Bordighera è quella che ha avuto il calo maggiore tra giugno e luglio, anche Sanremo non ha fatto benissimo ma solo durante la settimana - ci dicono da Confcommercio - lo stesso vale per Imperia e anche per Diano dove, però, sono consapevoli che il 2018 è stato eccezionale ed è quindi difficile un paragone. Per agosto torneremo su un livello in linea con il 2018. Per quanto riguarda le cause alcuni le imputano alle mareggiate, altri pensano che sia per via dei voli a basso costo per la Tunisia e per l’Egitto che sono ripresi anche grazie al fatto che quelle terre ora sono tranquille. Infine siamo soddisfatti per la segnalazione di una buona presenza di nuovi turisti inglesi sulla destinazione di Sanremo”.