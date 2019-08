Domenica prossima la visita degli esponenti del partito Radicale e della Camera Penale negli istituti penitenziari

Anche quest’anno i radicali vanno in carcere in quello che è stato denominato ‘Ferragosto radicale’. Partito Radicale e Unione Camere Penali dedicano i giorni di metà agosto a visitare 70 istituti in 14 regioni, fra detenuti e personale che lì lavora.

Nella nostra provincia l’appuntamento è per domenica prossima, nel carcere di Imperia al mattino e in quello di Sanremo al pomeriggio. Saranno presenti: Gian Piero Buscaglia, segretario del Gruppo Radicale ‘Adele Faccio – GRAF’ (con la solita valigia di fumetti), l’avvocato Marco Bosio (Camera Penale), l’avvocato Deborah Cianfanelli di Spezia e Stefano Petrella di Genova.