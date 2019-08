Imperia: oltre 66mila euro per l'adeguamento dell'ex Ente Provinciale per il Turismo

Costeranno 65.993,46 euro i lavori di adeguamento dell'ex EPT (Ente Provinciale per il Turismo) che si trova in viale Matteotti, acquistato non senza polemiche dall'amministrazione guidata dal Sindaco Claudio Scajola per circa 560mila euro, come stabilito lo scorso 30 aprile dal consiglio comunale.