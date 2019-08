Sanremo: si è chiusa ieri la 'Novena' della Madonna della Costa, quest'anno ogni giorno insieme al Vescovo

Guardando all'interno del Santuario si comprende il perché la ‘Madonna della Costa’ sia festeggiata proprio il giorno 15 agosto. Sulla volta sopra l'altare principale, proprio oltre al quadro antico venerato con Maria insieme al Bambino Gesù, si trova un bellissimo affresco che raffigura l'Assunzione di Maria al Cielo. Maria nel centro con le braccia aperte in segno di ascendere al cielo e intorno a lei la gloria del Paradiso ed il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che l'attendono con la corona per farla Regina del cielo.

Si è conclusa ieri la novena dedicata a Maria Assunta. Dal 6 al 15 agosto varie sono state le funzioni e celebrazioni svolte in questi nove giorni di preghiera al Santuario, ma la peculiarità che continua a rendere unica la novena alla Madonna della Costa in preparazione alla festa dell'Assunzione di Maria rispetto a tutte le altre nella diocesi di Ventimiglia-Sanremo, è la funzione del primo mattino delle 6, con la recita del Rosario e a seguire la Santa Messa alle 6.30 mantenendo viva quella pietà popolare di preghiera e sacrificio che fin dal passato la contraddistingueva.

Nonostante l'ora un po' ‘scomoda’ numerosi sono ogni anno i fedeli, piccoli e grandi, che da ogni città della Diocesi si affidano a Maria in questa novena, sentendo nel cuore che il primo posto dato a Dio ricolma di gioia, di grazie, di forza, ritornando abitualmente o per ringraziare o per chiedere con affetto ciò di cui si ha bisogno, testimoniandone così la sua vera vicinanza.

La novena alla Madonna della Costa, ogni anno, è preparata con cura e devozione dal Rettore del Santuario, don Giuseppe Puglisi, dalle consorelle e da tutti coloro che vi partecipano, ma quest'anno ha anche avuto la presenza del Vescovo diocesano Antonio Suetta, che si è unito alla preghiera alla Madonna della Costa, nel presiedere alla celebrazione della Messa, alle 6.30.