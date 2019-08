Sanremo: nel weekend torna l'appuntamento con 'Saldi di Gioia', 53 i negozi aderenti

Numerose adesioni per la nuova edizione di Saldi di gioia, il weekend all’insegna di super saldi e promozioni. La manifestazione, organizzata da Confcommercio con il Comune di Sanremo e il supporto degli sponsor, prenderà il via Sabato 17 e Domenica 18 Agosto nel centro cittadino, chiuso al traffico.



53 le attività e i negozi che resteranno aperte nel weekend. I commercianti aderenti all’iniziativa offriranno la loro merce a prezzi convenienti. "Per gli amanti dello shopping si tratta di un’occasione imperdibile per fare affari e acquisti da capogiro con gli ultimi saldi della stagione. I negozi resteranno aperti dalle 10 alle 20, il Sabato saranno aperti anche fino a tarda sera. Un appuntamento da non perdere!" - affermano da Confcommercio.