Sanremo: ecco l'artigianato, inaugurata al Palafiori di corso Garibaldi la 51a edizione del Moac (Foto e Video)

E' stata inaugurata questo pomeriggio, al Palafiori di Sanremo, la 51a edizione del Moac, la mostra mercato dell'artigianato nella sua nuova sede del Palafiori di corso Cavallotti. Nel suo secondo cinquantennio e segnando così una parte di storia negli eventi della nostra zona, il Moac proporrà eventi, laboratori, artigianato e prodotti tipici per la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori della zona e non solo. Un'invasione di stand al Palafiori dopo anni di successi al Mercato dei Fiori di valle Armea.

Il Moac sarà aperto tutti i giorni dalle 16.30 alle 00.30, un evento del Comune di Sanremo con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia, CNA e Confartigianato Imperia. Una inaugurazione che potrebbe, per l'ultima volta essere stata celebrata al Palafiori, visto l'Amministrazione sta valutando soluzioni alternative per una nuova location. L'edizione appena scattata, inoltre, sarà l'ultima organizzata dalla società FiereIn. Dal prossimo anno il Comune dovrà valutare, oltre alla nuova location, anche un nuovo organizzatore.

Sarà un’edizione del MOAC davvero ricca, quella di quest’anno al Palafiori di Sanremo, nel segno dell’arte e della qualità, sempre nell’ambito dell’artigianato nazionale ed internazionale. Espositori che spaziano dall’intaglio del legno a bijoux e gioielli, dai tessuti agli indumenti, da calzature ad oggetti dal sapore etnico a lavorazioni in metallo e di arredamento. Senza dimenticare gli artigiani del gusto, che hanno scelto i sapori tipici e gli aromi locali per mantenere le tradizioni e tramandare gli insegnamenti e le ricette del passato. L’Arte, dicevamo, con un paio di esposizioni - nell’apposita Zona Museale - che sono davvero uniche, nel senso stretto della parola.

La prima riguarda le tante attività artigiane che ad inizio secolo si spostavano di quartiere in quartiere e di paese in paese, su biciclette appositamente ed ingegnosamente allestite (arrotini, spazzacamini, lattai, fornai, falegnami, ombrellai, idraulici, salumieri, impagliatori, eccetera). Ecco allora l’esclusiva esposizione “Le antiche botteghe su due ruote”: biciclette “su misura” elaborate ad hoc nel corso del ‘900, che vi stupiranno ed affascineranno. In abbinamento anche una interessante esposizione di strumenti ed attrezzi da lavoro del medesimo periodo, tutti realizzati rigorosamente a mano.

La seconda invece tratta di pittura. Circa 50 dipinti di 1 m. per 1 m., realizzati da alunni di scuole italiane e straniere (Materne, Elementari e Medie), che hanno partecipato nel corso degli anni al Concorso Educ-Arte, nell’ambito del GEF (Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola) e che sono state esposte ogni anno al Teatro Ariston, votate da apposite Giurie. La Kismet - organizzatrice del GEF e proprietaria delle opere - le ha messe a disposizione per una raccolta di fondi da devolvere all’UNICEF in occasione dei 30 anni dalla firma della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, contro la malnutrizione infantile.

Nel corso della settimana tanti gli eventi che si svolgeranno nell’Area Attrezzata Interna, sulla Terrazza e nella Zona Esterna al piano terra: dimostrazioni di Make-up, di Riflessologia Podalica Oculistica e di Massaggi, spettacolo di Body Painting (Confartigianato Imperia), Showcoocking dedicati alla Dieta Mediterranea (CNA di Imperia con Associazione Ristoranti della Tavolozza, Consorzio della Valle Argentina, produttori di Ventimiglia, Vallecrosia e Camporosso in collaborazione con Edizioni ZEM di Vallecrosia), Festival del Pesto e del “Turtun” (Associazione Procaste della Val Nervia), esposizione di immagini fotografiche del Festival della Canzone (Archivio Moreschi Sanremo), elezione di Miss Confartigianato (acconciature di Parrucchieri Gori Arma di Taggia), sfilata di Moda con le ragazze di Miss Inverno (vestiti di MaST Ventimiglia).

Tutte le sere musica live (con Davide Ferrari) e Country Music (con Jerrigei & Dany Scily) e poi Danze Sudamericane e Ballo Liscio (Love Dance di Arma di Taggia); ed ancora laboratori creativi per bimbi con LEGO, palloncini e sabbiarelli a cura di Sanremo Festa, spazio giochi per i più piccini con La Fabbrica di Pillow, ogni sabato ospite è la Mascotte Bing. E poi tutti i giorni “Movida Food” con carne abruzzese alla griglia o Paella e Sangria, per un aperitivo sfizioso.