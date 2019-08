San Bartolomeo al Mare: grande successo ieri alla 'Signora della Rovere' per il concerto dei 'Liguriani' (Foto e Video)

Sul Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, gremito di un pubblico attento e partecipe, si sono esibiti ieri a San Bartolomeo al Mare i ‘Liguriani’, nel concerto ‘Suoni dai Mondi Liguri’.

La band, fondata nel 2005 da Fabio Rinaudo, Michel Balatti, Fabio Biale e Filippo Gambetta, si propone di valorizzare le musiche che sono espressione del territorio ligure, luogo di confine, approdo e incontro di tante diverse culture da mare e da terra. Musiche e parole che colte dallo sconfinato territorio della storia e della memoria collettiva si fanno Arte ed arrivano a parlare una lingua universale.

I ‘Liguriani’ hanno proposto uno spettacolo tra ballate regionali e musica da danza come bisagne, valzer, perigordini ed alessandrine. Il repertorio, affrontato con uno stile fedele alla tradizione, allo stesso tempo cerca di essere affine alla sensibilità dei nostri tempi, con l’intento di ‘tradurre’ senza mistificazioni un ventaglio di melodie, storie, canti che, senza il filtro di una rilettura, potrebbero risultare di difficile fruibilità estetica per l’ascoltatore odierno.

I musicisti coinvolti nel progetto Liguriani sono importanti individualità nell’ambito della musica tradizionale in Italia, con alle spalle numerose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive e tournée in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Stati Uniti e Canada. I Liguriani si sono esibiti con successo anche in Spagna, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Repubblica Ceca e Germania.

Nel 2012 il gruppo si è esibito a Glasgow, in Scozia, all’interno di Celtic Connections, il più prestigioso festival europeo dedicato alle musiche di matrice celtica. Dal 2011 al 2015 il gruppo ha tenuto più di 100 concerti in Germania, partecipando ad alcuni delle più prestigiose rassegne e festival (Rudolstadt Folk Festival, Rheingau Musikfestival, WDR folk Konzerte Koln, Weillburger Schlosskonzerte, Nurnberg, Bardentreffen Festival) e riscuotendo ovunque grandi consensi di pubblico e di critica.

Hanno registrato per diverse radio nazionali: Rai Radio 3 (concerto live alla Stanza della Musica), RSI Rete 2 (concerto nel Locarno Folk Festival 2014), WDR 3 Konzert (live in Bielefeld) e per Bayerische Rundfunk (concerto presso il Rudolstadt Folk Festival). La musica dei Liguriani è stata trasmessa da Rai Radio 3, da ABC Australia, da CBC Canada, RTVES Spagna, WDR Koln, Bayerische Rundfunk, HR2O e RSI rete 2.

