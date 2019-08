Chiusanico: domani sera in borgata Castello lo spettacolo musicale con ‘Chelli du gumbu de Chichèn’

Domani sera alle 21, in borgata Castello a Chiusanico, spettacolo con ‘Chelli du gumbu de Chichèn’ (Franco Bessone alla chitarra e voce, Peo Gandini alla chitarra, Claudio ‘Dona’ Ardissone alla fisarmonica e voce e Natale Giovanni Trincheri alla voce narrante.

Il programma che verrà proposto è articolato in sedici canzoni dialettali liguri e altrettante poesie, anche queste nella lingua ligure. Le canzoni sono in parte della tradizione e in parte sono testi scritti dai componenti del gruppo che li hanno anche musicati. Tra le canzoni proposte c’è ‘A mi u m’agüšta u brussu...’, che ha ottenuto il terzo premio al festival della canzone dialettale ligure San Giorgio di Albenga.

Si tratta di uno spettacolo culturalmente impegnato anche se fluido ed ironico infatti le poesie abbinate alle canzoni sono state scelte tra quelle di autori spiritosi e giocosi. Il progetto ha lo scopo di divertire, ma al tempo stesso di adoperarsi alla salvaguardia del dialetto e delle nostre tradizioni.