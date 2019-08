Ventimiglia: settimana di ferragosto bollente per la viabilità cittadina, rimosse sei auto

Numerosi gli interventi della Polizia Locale su tutto il territorio comunale con il personale impegnato a pieno ritmo e presente per la tutela e sicurezza dei residenti e turisti accorsi nella città di confine.

L’inciviltà e la mancanza di attenzione di alcuni automobilisti nella settimana ferragostana sta tenendo impegnati i mezzi della rimozione e gli Agenti della Polizia Locale in molti punti della Città. Criticità particolare in Ventimiglia alta dove si è dovuti intervenire per assicurare la viabilità in uscita da Via Garibaldi e per gli accessi dalla zona ‘Funtanin’ con la rimozione di 6 auto.