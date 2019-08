Ventimiglia: domani mattina un flashmob di Progetto 20K per la rimozione della fontanella

Domani mattina a Ventimiglia, si terrà un flashmob organizzato dalla associazione Progetto 20K. L'iniziativa prende piede dalle polemiche innescate dallo spostamento della fontana in prossimità dei Giardini T.Reggio, un'azione che a detta dell'associazione sarebbe nata per colpire i principali fruitori, i migranti (LEGGI LA NOTIZIA).



Questo l'invito lanciato da Progetto 20K: "Ci troviamo domani alle 10.00 all'incrocio tra via della Repubblica e via Vittorio Veneto a Ventimiglia proprio dove si trovava la fontanella divelta dall'amministrazione della Lega. Portate delle bottigliette d'acqua, le distribuiremo a tutte le persone che ne hanno bisogno!".