Ventimiglia: non si placa il caso della fontanella ai giardini 'Reggio', nuovo duro attacco di 'Progetto 20k'

“Come il loro capitano Matteo Salvini: incoerenza, disumanità e la costruzione della paura del diverso sono alla base per governare”. Il caso della fontanella di fronte ai giardini ‘Tommaso Reggio’ di Ventimiglia continua a far discutere ed è nuovamente oggetto di un duro attacco della associazione ‘Progetto 20k’ spesso presente nella città di confine, anche in occasione delle proteste che vennero messe in atto nel triennio 2015-2018.

‘Progetto 20k’ ha prodotto anche un video, girato nella notte con un telefono cellulare. “Nel video – scrive l’associazione - si vede come sia stata addirittura divelta la fontanella pubblica, ma la novità è lo spreco di litri e litri di acqua per l'irrigazione di una piccola aiuola”.

“Lampante è l'incoerenza – termina - oltre alla chiara posizione politica dell'amministrazione, potrebbe essere riassunta così: se sei nero e povero non hai accesso all'acqua pubblica, piuttosto allaghiamo le strade e le aiule durante la notte”.