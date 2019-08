Ventimiglia: ennesimo atto vandalico ai danni della fontana del Putto, Scullino “Interverremo per metterla nuovamente a posto”

“Ecco cosa succede nei dintorni dei Giardini Tommaso Reggio. Non trovando più da vandalizzare la ‘fontana del caso di Stato’, se la sono presa con una papera.” A dirlo è il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino relativamente all’ennesimo atto vandalico perpetrato nella zona, questa volta ai danni della fontana del Putto dove stava già intervenendo la sua Amministrazione per ripristinarla.

A pochi passi si trovano i Giardini T.Reggio e la fontana spostata nei giorni scorsi per essere riparata e successivamente ripristinata all’interno del parco pubblico. “Interverremo per mettere a posto ancora una volta - aggiunge Gaetano Scullino - ma chiediamo aiuto ai cittadini, se vedete il teppista, avvisate forze dell’ordine e segnalate. Non abbiamo detto che sono stati i migranti, né i senza tetto, ma chiunque sia stato è un disgraziato.”