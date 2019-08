Controlli di Ferragosto in tutta la provincia di Imperia: il bilancio dell'attività della Polizia

Sono stati numerosissimi gli interventi della Polizia durante Ferragosto a partire dalla notte a cavallo tra il 14 ed il 15 agosto.



IMPERIA - Intorno alle 4, in via Garessio, gli agenti sono intervenuti per un incidente stradale. Un'auto era andata a finire dentro alcune aiuole dopo aver sbandato sulla rotatoria. Il conducente del mezzo aveva detto di aver avuto un colpo di sonno ma è risultato positivo anche all'esame con l'alcool test e per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo del veicolo.



Analoga situazione per un 27enne savonese denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo è stato sorpreso in contromano in piazza Duomo e lì, fermato dagli agenti aveva detto di essersi perso tra i vicoli del Parasio mentre cercava di raggiungere casa. Nel suo caso la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione ed il veicolo sottoposto a sequestro.



A Borgo Marina, nel pomeriggio, gli operatori della squadra nautica e i Poliziotti di Quartiere – in servizio straordinario, nell’ambito del progetto Estate Sicura, hanno soccorso un giovane. Il ragazzo era emerso dall'acqua con il volto insanguinato perchè durante un tuffo aveva colpito con il viso uno scoglio. I poliziotti presenti lo soccorrevano immediatamente e, dopo la prima assistenza prestata sul momento, lo affidavano alle cure del personale del 118.



Per Ferragosto sono stati intensificati anche i controlli nella città. Nell'ambito di questo servizio, i poliziotti, sono intervenuti ad Oneglia per una lite scoppiata in un punto di ritrovo per giovani. All'arrivo, gli agenti hanno trovato un ragazzo con un taglio sul sopracciglio. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili della riferita aggressione.



SANREMO - Il Reparto Prevenzione Crimine ha denunciato a piede libero un francese per porto abusivo di armi. La persona è stata fermata in auto, mentre si trovava insieme ad altri 3 connazionali. Gli agenti insospettiti dall'atteggiamento ostile degli occupanti dei veicolo hanno proceduto ad una perquisizione approfondita ritrovando un coltello a serramanico con blocco dotato di lama della lunghezza di circa 20 cm. Per questo il proprietario dell'auto è stato deferito.



VENTIMIGLIA - Tre i denunciati a ferragosto nella città di confine. Un 45enne italiano è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza a precedente Foglio di Via del Questore di Imperia e indagato per atti contrari alla pubblica decenza per aver urinato sulla vetrina di un bar situato in pieno centro e durante l'orario di apertura. Un cittadino del Bangladesh, di 21 anni, è stato invece indagato per minacce e lesioni aggravate. Lo straniero, in stato di ebbrezza alcolica, durante la notte, nella zona della foce del fiume Roia, aveva colpito con una bottiglia di vetro un connazionale. Sembra che il litigio fosse nato da questioni economiche. Infine, un cittadino romeno di 41 anni è stato denunciato per inottemperanza a Foglio di Via del Questore di Imperia.



"I numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione degli innumerevoli eventi in provincia, che hanno visto una considerevole presenza di pubblico e affluenza, si sono svolti regolarmente grazie all’impegno profuso dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri" - ricordano dalla Questura.