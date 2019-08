CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 16 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo e alla Sala 1 dell'Imperia di Oneglia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW – ore 17.00 - 19.15 - 21.45 – di David Leitch - con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Zuyang Sun – Azione/Avventura - "Tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- KIN – ore 17.15 – 19.15 – di Josh Baker, Jonathan Baker (II) - con James Franco, Zoë Kravitz, Dennis Quaid, Jack Reynor, Mark O'Brien, Romano Orzari – Azione/Fantascienza - "Cacciato da un criminale vendicativo e da una gang di soldati, un ex-detenuto e il fratello adottivo adolescente intraprendono una fuga con un'arma dalle origini misteriose a loro unica protezione…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 17.15 - 21.15 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia - "Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- THE QUAKE - IL TERREMOTO DEL SECOLO – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di John Andreas Andersen. Un film con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Kathrine Thorborg Johansen, Jonas Hoff Oftebro, Edith Haagenrud-Sande – Azione/Drammatico/Thriller - "Nel 1904 un terremoto di magnitudo 5,4 della scala Richter fece tremare Oslo. Il suo epicentro fu nella Oslo Rift, che attraversa direttamente la capitale norvegese. Ci sono terremoti registrati in corrispondenza della spaccatura ogni giorno e i geologi non possono essere sicuri, ma è presumibilmente ipotizzabile che si verificheranno grandi terremoti anche in futuro in quest'area. Cosa succederebbe se sene scatenasse uno di proporzioni enormi?…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- SANREMO MUSICAL - IL FILM – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Isabella Biffi - Musicale - "Otto giovani aspiranti cantanti e attori, provenienti da varie parti d' Italia e di estrazioni sociali diverse, si ritrovano al teatro Ariston di Sanremo per sostenere un provino per entrare a far parte del cast di un musical sul Festival della canzone italiana. Ma non è un provino qualsiasi, c'è qualcosa di magico, di surreale in questo invito. I giovani artisti non sanno neppure chi li abbia veramente convocati. I giovani artisti si ritrovano apparentemente soli nel teatro del Festival che è a loro completa disposizione: diventa naturale confrontarsi, per ripercorrere singolarmente e insieme la storia musicale della manifestazione. In realtà sono studiati e giudicati da due personaggi che, magicamente, sono gli stessi che hanno ideato e fortemente voluto il festival di Sanremo a partire dalla prima edizione. Alla fine, il loro sogno si avvera, perché sono tutti ragazzi “speciali” pronti per andare in scena…”

Voto della critica: n.p.



Centrale (tel. 0184 597822)

- CRAWL – INTRAPPOLATI – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Alexandre Aja - con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, George Somner, Ami Metcalf – Azione/Avventura/Horror - "Quando un potente uragano colpisce la sua città natale in Florida, Haley ignora gli ordini di evacuazione per mettersi alla ricerca del padre scomparso. Dopo averlo trovato ferito nel vespaio della loro casa, i due restano intrappolati e l'acqua rapidamente invade lo spazio. Capiranno presto che il rischio annegamento sarà l'ultima delle loro paure…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

- THE NEST (IL NIDO) – ore 17.30 – 19.30 – 21.30 – di Roberto De Feo - con Francesca Cavallin, Justin Korovkin, Ginevra Francesconi, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta - Drammatico - "Samuel è un giovane ragazzo costretto su una sedia a rotelle che vive con sua madre Elena a ‘Villa dei Laghi’ una residenza isolata circondata da boschi. Bloccato nella routine familiare e con il rigoroso divieto di allontanarsi dalla dimora, Samuel cresce apparentemente protetto ma insoddisfatto e irrequieto. Tuttavia, la vita nella Villa è sempre più frequentemente sconvolta da avvenimenti strani ed inquietanti; fino a quando, l'arrivo dell'adolescente Denise scardinerà definitivamente gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente e sarà pronta a fare di tutto per tenerlo con sé. Perché Elena costringe Samuel a vivere come prigioniero nella sua stessa casa, vietandogli di lasciare la tenuta? Quale mistero nasconde?…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- DOLCISSIME – ore 21.00 – di Francesco Ghiaccio - con Giulia Barbuto, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, Licia Navarrini – Commedia/Drammatico - "Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, tra sguardi di disapprovazione dei compagni e risatine nei corridori della scuola. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l'ennesima presa in giro, un'inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre ragazzine si lanciano in un'impresa impossibile spinte in acqua dalla gran voglia di rivincita. Finiranno per immergere la loro vita in quella della rivale, avvicinandosi le une alle altre giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, sorriso dopo sorriso. Una storia tutta d'un fiato fino all'ultimo tuffo, sull'incredibile forza dell'amicizia oltre gli inciampi, gli imprevisti e qualsiasi diversità…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia - "Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente…”

Voto della critica: ****



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL CORRIERE - THE MULE – ore 21.00 – di Clint Eastwood - con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest – Drammatico - "Earl Stone, 80enne senza un soldo, costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, accetta un lavoro apparentemente semplice: deve solo guidare. Peccato che a sua insaputa l'uomo diventi un corriere della droga per un cartello messicano. Stone fa così bene il proprio lavoro che i carichi si fanno sempre più pesanti ma un efficiente agente della DEA è già sulle sue tracce…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- TUTTI PAZZI A TEL AVIV – ore 21.00 – di Sameh Zoabi - con Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi - Commedia - "Salam, un affascinante trentenne palestinese che vive a Gerusalemme, lavora come stagista sul set della famosa soap opera palestinese 'Tel Aviv on Fire', prodotta a Ramallah. Ogni giorno, per raggiugere gli studi televisivi, Salam deve passare attraverso un rigido posto di blocco israeliano. Qui incontra il comandante incaricato del posto di blocco, Assi, la cui moglie è una fedelissima fan della soap opera. Per impressionarla, Assi si fa coinvolgere nella stesura della storia. Ben presto Salam si rende conto che le idee di Assi potrebbero fruttargli una promozione come sceneggiatore. La sua carriera creativa decolla fino a quando Assi e i finanziatori del programma si trovano in disaccordo sul finale della soap opera. Stretto tra un ufficiale dell'esercito e i finanziatori arabi, Salam può risolvere i suoi problemi solo con un colpo da maestro…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





