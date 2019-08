Ventimiglia: continua il botta e risposta sulle fontane, l'Amministrazione a progetto 20k "Riempite le bottiglie dalle fontane"

La Giunta Scullino, con non poco sarcasmo, si rivolge all’associazione ‘Progetto 20K’ che, domani dovrebbe organizzare un incontro non autorizzato a Ventimiglia per distribuire bottigliette d'acqua.

“Non serve portare le bottigliette d'acqua piene – sottolinea l’Amministrazione frontaliera - potete riempirle in loco dalle tante fontane presenti e attive, nel frattempo dissetatevi dalle numerose fontane di Ventimiglia, l'acqua è gratis! Se le bottiglie sono di plastica attenzione all'ambiente, presto avremo l'ordinanza che rende Ventimiglia plastic free, e non rompete le papere”.