Taggia: pulizia del torrente Argentina e dei rii minori, a settembre previsti interventi per 40mila euro

La giunta di Taggia ha recentemente approvato una variazione di bilancio per stanziare i fondi necessari alla manutenzione ed alla pulizia dei rii. In questi giorni gli uffici comunali stanno determinando in che modo si andrà ad operare.



L’anno scorso analogamente il Comune intervenne in due fasi, a settembre ed a novembre, quando si procedette alla pulizia tutto il torrente e degli altri rii. Una questione che generò anche qualche polemica tra l’amministrazione ed il consigliere comunale di opposizione Luca Napoli, sulla tardività di intervento.



Complessivamente quest’anno per la pulizia del torrente Argentina e dei rii si faranno interventi per 40mila euro. Il Comune ha stanziato 28.400 euro, prelevati dall’avanzo di bilancio. A questa somma si aggiungeranno anche 11.600 euro che arriveranno da Regione Liguria.



Si tratta di una voce di spesa molto importante per questo comune. Infatti grazie a questi interventi si va a fare un'azione di prevenzione in vista dell'arrivo del maltempo stagionale quando l'ingrossamento dei corsi d'acqua per le piogge crea spesso danni a causa anche della resistenza incontrata dai numerosi detriti portati a valle.