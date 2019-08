Seborga: tanti sciami di libellule ieri nel cielo del Principato, segnale di un buon ambiente ecologico

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato uno strano fenomeno, constatato anche da diverse persone che hanno postato sui social, ovvero migliaia di libellule nel cielo sopra Seborga.

I motivi sono molteplici, l'umidità altissima e la ricerca di insetti come le zanzare, delle quali le libellule sono ghiotte. Gli avvistamenti di grandi sciami, infatti, avvengono raramente, ma soprattutto al tramonto, orario in cui gli insetti dalle grandi ali si muovono per andare a cercare le zanzare.

Le libellule sono, purtroppo per noi, infallibili indicatori biologici dei cambiamenti climatici. La loro presenza è il segnale di un buon ambiente ecologico e, in un'estate così calda nella quale i reitani si sono prosciugati è probabile che in molte aree abbiano dovuto spostarsi e andare a cercare cibo e acqua. È una delle ragioni per cui questo sciame si è presentato a Seborga.