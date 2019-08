L’Amministrazione comunale di Sanremo porterà in Giunta tra qualche giorno una pratica di variante per la trasformazione di una parte del monastero del Carmelo in via Padre Semeria, in una struttura di accoglienza per persone diversamente abili.

Non si tratta di una vera e propria trasformazione di tutto il Monastero ma solo la parte sottostante che vedrà una struttura d accoglienza.