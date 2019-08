Sanremo: analisi dell'Arpal ok, emanata la revoca del divieto di balneazione sulle spiagge del centro città

Verrà a breve revocato il divieto di balneazione che, la vigilia di Ferragosto era stato emesso dal Comune di Sanremo per l’aumento degli enterococchi intestinali e dell’escherichia coli, nello specchio acqueo di fronte alle spiagge di corso Trento e Trieste (Arenella, Bagni Italia e Morgana).

L’aumento dei parametri era quasi certamente da addebitare a qualche sversamento dei due torrenti che viaggiano ai lati dello specchio acqueo, il San Francesco a Ponente ed il rio Rubino a Levante (tra il Morgana e Portosole). La ‘chiusura’ tra i due porti e l’acqua ‘ferma’ ha fatto il resto, con i prelievi di routine dell’Arpal che hanno evidenziato le problematiche nella qualità dell’acqua.

Anche se il divieto è stato bellamente ignorato da migliaia di turisti e residenti che hanno continuato a fare il bagno in questi ultimi due giorni, oggi è arrivato l’ok dall’Arpal con il calo dei parametri ed il rientro nella normalità. Anche in questo caso l’agenzia ligure ha svolto l’intervento in modo veloce, anticipando di un giorno le previsioni per la revoca del divieto.



L'ordinanza è scaricabile QUI.