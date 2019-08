In occasione della festa per salutare i bambini che da settembre andranno alla Scuola dell’infanzia: “Abbracciaperte”, un Open day venerdì 30 agosto

In occasione della festa per salutare i bambini che da settembre andranno alla Scuola dell’infanzia, il nido d’infanzia “Abbracciaperte” di San Bartolomeo al Mare organizza un Open day venerdì 30 agosto dalle ore 17:30 alle ore 18:30: un’opportunità offerta alle famiglie per visitare il nido, conoscere le educatrici e le attività proposte.

Struttura inaugurata nel 2009, che oggi accoglie circa 20 bimbi del Golfo Dianese, il nido d'infanzia “Abbracciaperte” di San Bartolomeo al Mare può ricevere sino a 25 bambini, dai 3 mesi fino ai 3 anni.

Regione Liguria ha previsto anche per quest’anno lo stanziamento dei voucher a favore delle famiglie per sostenere i costi del nido. Quest’anno la richiesta può essere fatta con una procedura semplice tramite il sito www.filse.it.