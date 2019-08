Dopo un Ferragosto tranquillo previsto un deciso aumento del traffico sull'Autostrada domani e domenica

Passato tranquillamente il Ferragosto, in corrispondenza del fine settimana che sta per iniziare, sono previsti decisi aumenti del traffico sull'Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, in entrambe le direzioni.

Domani, in direzione Francia, traffico intenso su tutta la tratta. Possibili code in uscita alle stazioni di Spotorno, Finale Ligure e Sanremo in mattinata e rallentamenti o code nella tratta Savona-Finale Ligure, tra le 10 e le 13. Possibili code in uscita alla Barriera di confine, dalle 11 alle 19. Sempre domani, ma in direzione Genova traffico intenso con possibili code tra Pietra Ligure e Savona. In mattinata possibili code in entrata alla Barriera di confine.

Domenica in direzione Francia traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno. In direzione Genova traffico intenso su tutta la tratta. Possibili rallentamenti o code tratta Pietra Ligure-Savona, nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 20.