Sanremo: prematura scomparsa di Enrico Creta, il ricordo e il cordoglio del Genoa Cfc

"La leva ’86. La nidiata di grifoncini come Criscito e Aurelio, Volpe e D’Isanto, Feussi e Ghomsi. Allenatore Sidio Corradi e, l’anno successivo, Vincenzo Torrente. Enrico Creta ha perso la vita durante un’immersione per una battuta di pesca al largo di Sanremo di cui era originario. Una perdita che ha destato profonda commozione nella città dei fiori dove era una persona conosciuta. Qualcosa purtroppo non ha funzionato. Enrico aveva fatto parte del Genoa nei primi anni Duemila, facendosi benvolere dai compagni e apprezzare da chi aveva avuto modo di conoscerlo. Il funerale è previsto oggi alle 16.30 nella parrocchia della Mercede.

Tutto il Genoa Cfc con la dirigenza, i tecnici, gli staff, i collaboratori e i ragazzi del settore giovanile e della scuola calcio, si uniscono al dolore della famiglia Creta e della compagna Alda".