Sanremo: con “Hey Pigna!” una serata di musica, pic-nic e tanta voglia di stare insieme ai giardini Regina Elena (Foto)

Una location incantevole, una serata magica con musica, pic-nic e tanta voglia di stare insieme. “Hey Pigna!” è tutto questo, un'insieme di idee perfettamente amalgamate da Pigna Mon Amour. Il resto lo fa il fascino del centro storico, dei giardini Regina Elena e della Bandakadabra che ha portato il suo tocco di tecnica e genialità.

I fuochi artificiali sullo sfondo hanno fatto da contorno spettacolare e colorato a una serata incantevole in un angolo troppo spesso dimenticato. “Hey Pigna!” ha colto nel segno, il pic-nic urbano è stata una scelta coraggiosa ma efficace e tutto ciò non fa altro che accrescere l'attesa per il prossimo 14 agosto.