Ventimiglia: si capotta con l'auto vicino al Forte dell'Annunziata, donna estratta dai Vigili del Fuoco

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina in corso Toscanini a Ventimiglia, nei pressi del Forte dell’Annunziata. Una donna si è infatti capottata mentre viaggiava a bordo della sua auto per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a disincastrare la donna dalle lamiere e poi consegnarla ai medici. Ha riportato una serie di ferite, a le sue condizioni non sono particolarmente gravi, nonostante il brutto incidente.

E’ stata poi trasportata da un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, in codice giallo all’ospedale di Sanremo. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia.