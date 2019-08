Sanremo: con la stagione estiva aumentano anche i clochard, la Municipale interviene sempre ma non è facile arginare il fenomeno (Foto)

Con l’avanzare della stagione estiva si moltiplicano le richieste di intervento per la presenza di soggetti senza fissa dimora che con i loro comportamenti turbano il decoro e la vivibilità cittadina. “E’ importante fare il punto della situazione su questo tema – sottolinea il Comando della Polizia Municipale di Sanrmo – per fornire alcune spiegazioni circa le risorse e gli interventi messi in campo in modo da dare una risposta al problema”.

Sanremo, per la sua posizione di transito per chi si sposta sulla direttrice Italia-Francia e per il grande afflusso di persone nel periodo delle vacanze estive, vede aumentare considerevolmente le presenze di persone senza fissa dimora che rimangono in città per periodi più o meno lunghi. Le richieste di intervento da parte della cittadinanza riguardano principalmente: un improprio utilizzo dello spazio pubblico (occupazione di porzioni di strade, piazze o parchi con bivacchi improvvisati), l’effettuazione di attività di questua in modo molesto e l’ubriachezza in luogo pubblico.

La Polizia Municipale di Sanremo evade puntualmente le richieste di intervento e mette in atto attività di controllo periodico e mirato a contrastare i comportamenti ricorrenti, con sopralluoghi quotidiani in alcune zone in cui il fenomeno risulta più problematico. Ma gli strumenti normativi in mano agli operatori non sempre sono utili a fornire un’immediata risposta in termini operativi, dal momento che consistono principalmente in provvedimenti amministrativi, dallo scarso potere deterrente nei confronti di soggetti nullatenenti.

Nonostante ciò gli agenti mettono in campo tutti gli strumenti esistenti per arginare i comportamenti illeciti e fornire risposte ai cittadini: “Quotidianamente – prosegue il comando della Municipale matuziana - vengono elevate sanzioni amministrative per l’attività di questua effettuata in modo difforme da quanto previsto dai regolamenti comunali e per ubriachezza manifesta. Vengono applicati in merito gli ordini di allontanamento per 48 ore dall’area nella quale vengono sanzionati. Gli ordini vengono inviati al Questore il quale, in presenza di comportamenti reiterati e pericolosità sociale, emette ulteriori provvedimenti di allontanamento dall’area, la cui violazione costituisce reato (daspo urbano)”.

Recentemente ne sono stati emessi due a carico di altrettanti romeni, soliti bivaccare nelle aree verdi della città. I due sono stati denunciati per l’inottemperanza al provvedimento. Nell’ultimo periodo salgono quindi a 27 i verbali di allontanamento emessi dalla Municipale e, circa 20 i senzatetto censiti sul territorio comunale. Di questi, la maggior parte sono italiani e comunitari. Alcuni stranieri sono stati anche segnalati al Questore per l’emissione del foglio di via, in seguito alla valutazione sulla loro pericolosità.

Il Comune inoltre, insieme all’Asl e soggetti del ‘terzo settore’ come la Caritas, è attivo a finanziare interventi dal punto di vista sociale, come il dormitorio e la mensa. “La nostra attenzione – termina la Polizia Municipale di Sanremo - è comunque sempre alta e finalizzata a risolvere i problemi, come avvenuto alcuni giorni fa con l’intervento rivolto ad arginare le intemperanze messe in atto da un uomo senza fissa dimora presente in una struttura. E’ stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 17 cm, fatto per il quale veniva denunciato e lo stesso coltello sequestrato”.