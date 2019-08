Scontro tra due moto, questa sera intorno alle 19 sulla strada Provinciale tra Sanremo e Ceriana, all’altezza della ‘Vecchia Fattoria’.

I due mezzi sono entrati in collisione per cause ancora in via d’accertamento ad opera dei Carabinieri ma, fortunatamente i gli occupanti non hanno riportato gravi ferite.

In totale sono tre le persone trasportate in ospedale a Sanremo con altrettante ambulanze.