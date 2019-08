Ventimiglia: è nato il nuovo Inter Club 'Estremo ponente', il 22 agosto la cena inaugurale

L'Inter Club di Ventimiglia si rinnova. Sulle orme della tradizione e dello passione per lo storico club, ma con un nuovo direttivo che unisce l'entusiasmo dei giovani e l’esperienza dei vecchi soci, ė nato il 6 agosto scorso il nuovo ‘Inter Club Ventimiglia Estremo Ponente’.

Il 22 agosto prossimo alle 20.30, ai campetti di camporosso si terrà la cena inaugurale del nuovo club, quando verranno presentati i nuovi membri del direttivo e omaggiati i soci di alcuni gadget. La tessera del club permette agevolazioni per i biglietti e le trasferte a Milano e non. Per prenotazioni e tesseramenti si può telefonare ai numeri 3393824156 (Dex) e 3355264256 (Fabrizio).