Taggia: una carica di eventi per la settimana di Ferragosto, bilancio con l'assessore Dumarte "Un'offerta competitiva e per tutti"

“La nostra settimana di Ferragosto sarà competitiva e con un’offerta capace di rivolgersi a tutte le tipologie di turisti che hanno scelto il nostro comune”.



Barbara Dumarte, assessore alla Promozione Turistica e Manifestazioni del comune di Taggia, ha risposto così quando le abbiamo chiesto di fare un bilancio su quella che è la settimana clou per i flussi turistici. “In realtà la settimana di Ferragosto sul nostro comune non si discosterà molto dall’impronta e dal livello che abbiamo voluto dare già dalle prime settimane di luglio con un’offerta che fosse completa e capace di interessare tutti, turisti e residenti, di ogni età” - aggiunge.

Per Ferragosto Taggia punterà su tre tipologie differenti di evento. “Il primo appuntamento sarà rivolto soprattutto agli sportivi ma anche alle famiglie. - spiega l’assessore Dumarte - Alle 19, da piazza Tiziano Chierotti prenderà il via la ‘Sant’Erasmo Summer Race’ una corsa podistica con due percorsi, uno da 10 e l’altro da 5 km; il primo sarà aperto ai tanti amanti del mondo del running mentre il secondo si rivolgerà a tutti, quindi spazio anche a chi vorrà presentarsi con passeggini e magari anche con il proprio amico a quattro zampe. Si tratta della manifestazione che era stata annullata a fine luglio a causa del maltempo e che abbiamo deciso di proporre vista la grande attesa che era stata registrata lo scorso mese”.



“Il secondo appuntamento di Ferragosto si concentrerà ancora su Arma di Taggia con lo show man Gianni Rossi. Quello che potremmo definire il mattatore di questa estate sulla costa del nostro comune, salirà ancora una volta sul palco di piazza Tiziano Chierotti, a partire dalle 21.30. Questo professionista dello spettacolo animerà e farà festeggiare tutta la piazza con uno spettacolo coinvolgente a base di musica, canzoni e tanti balli” - sottolinea l’assessore.



“L’ultima proposta per il nostro Ferragosto è riservata a chi preferisce trascorrere una serata in modo più tranquillo. - prosegue - Mi riferisco all’evento ‘La piazza si fa cinema’. Per la prima volta porteremo il cinema a ‘Madonna del Canneto’, uno dei luoghi più caratteristici del centro storico. Un angolo unico tra gli ulivi dove a partire dalle 21, sarà possibile vedere il film “In viaggio con Jacqueline” una pellicola francese leggera e divertente”.



Anche per i prossimi giorni su Taggia, Arma e Levà sarà garantita una considerevole offerta in termini di manifestazioni. “Sì, ci saranno diversi appuntamenti importanti. Domani, 16 agosto, avremo un appuntamento a Levà con la partenza dei Festeggiamenti per Sant’Isidoro, con la “Festa dello Sport” in regione Borghi, con tanti tornei sportivi di calcio, pallavolo, calcetto, tennis, a partire dalle 16. Invece per chi vorrà fare un viaggio nella cultura, a Taggia, alle 16.30 ci sarà la visita guidata gratuita alla scoperta della parte medievale del centro storico e del convento dei Padri Domenicani. - annuncia l'assessore - Infine, alle 21, ad Arma, in piazza Tiziano Chierotti arriverà ‘E’ tempo di svalutation’, uno spettacolo già molto conosciuto e che ha riscosso notevole successo. Per una sera nel cuore armese salirà il ‘molleggiato’ nazionale. Un tribute show dedicato allo sconfinato repertorio di Adriano Celentano”.



“Sabato, invece, ci dedicheremo alla comicità con Dario Vergassola. - ricorda - Il famoso cabarettista ed umorista originario di La Spezia, proporrà uno spettacolo scoppiettante a base di gag e musica in piazza Tiziano Chierotti, alle 21.30. Chiudiamo questa settimana ferragostana il 18 agosto. Per tutta la giornata di domenica i commercianti proporranno ‘Arma Shopping’, con stand e animazione per i tutti con il gruppo di artisti Dixi Trixi, dalle 8 alle 20, mentre alla sera sempre nella grande piazza sul lungomare armese troveremo gli ‘Innuendo’ una famosa tribute band che dalle 21.30 proporrà i pezzi più famosi dei Queen”.



Come giudica l’andamento dell’estate fino a questo punto? “Siamo molto soddisfatti. Posso confermare che il lavoro fatto nei mesi scorsi per preparare l’offerta estiva del nostro territorio sta dando i suoi frutti. C’è un clima generale positivo. Per questo ringrazio gli uffici così come i miei colleghi di amministrazione. Le conferme su questo trend le riceviamo quotidianamente attraverso gli apprezzamenti e perché no, anche le critiche costruttive dei turisti e dei residenti così come dagli operatori delle strutture ricettive. - afferma l’assessore Dumarte - Abbiamo lavorato bene, in sinergia e questo insieme all’ascolto è il nostro punto di forza. Posso dirlo senza paura di esser smentita che chi ha scelto il nostro comune ha trovato sicuramente un’offerta rivolta alle famiglie e soprattutto competitiva, gratuità e di qualità. L’estate è ancora lunga, la stagione non terminerà il 31 agosto. In questi giorni molti altri eventi animeranno tutto il territorio comunale e stiamo già predisponendo nuovi appuntamenti su settembre, fiduciosi di poter intercettare anche ulteriori flussi turistici”.