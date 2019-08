Ferragosto: nella nostra provincia tanti appuntamenti, le classiche raccomandazioni e occhio ai gavettoni in spiaggia

L’anno scorso la Liguria piangeva le vittime del ponte ‘Morandi’ e quest’anno è Sanremo a dover fare i conti con una tragedia, quella che ha visto ieri la morte del 33enne matuziano Enrico Creta.

Oggi, però, è Ferragosto ed è il clou dell’estate con migliaia di turisti che hanno raggiunto la nostra provincia, anche in virtù del weekend ‘lungo’ che li porterà da oggi a domenica. Sulle spiagge occhio ai classici gavettoni, ma la raccomandazione per tutti è di non eccedere, in nulla. Attenzione sulle strade, che saranno colme di mezzi ed anche in mare, dove si riverseranno moltissimi diportisti e sugli arenili dove ci saranno tanti bagnanti. Le raccomandazioni sono sempre le stesse, nonostante il caldo non sia eccessivo, ovvero quelle di non mettersi al sole nelle ore più calde ed evitare i tuffi dopo aver mangiato. I pronto soccorso sono in allerta anche se fortunatamente il ‘sistema’ sta funzionando da inizio estate, anche grazie ai provvedimenti presi fin da inizio anno.

E, ovviamente, saranno moltissimi gli appuntamenti da non mancare in tutte le città dell’imperiese. A Sanremo, dopo la cerimonia dei Consoli del Mare ed i ‘Fòghi da Madona’, oggi sarà la volta della celebrazione nella cattedrale della Madonna della Costa, dalle 10.30, officiata dal Vescovo Antonio Suetta. Alle 10 è prevista anche una visita guidata a Palazzo Roverizio e poi al Museo civico a Palazzo Nota, il nuovo museo civico di Sanremo (8 euro, sotto i 15 anni 3 euro). Appuntamento davanti all'ingresso del Teatro Ariston, info 338 1375423. Alle 18 il mercatino serale sulla passeggiata Imperatrice e, alle 19 il Festival Estivo ‘Piña’ con concerto del ‘Khalab Live Trio’ in piazza Santa Brigida nel centro storico. Alle 19.30 per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show del Teatro dei mille colori a cura di Salvatore Stella + Music time con gli Ambaradan con repertorio all’insegna del ritmo. Dalle 20 alle 24 ‘Un Salto in Centro’ in piazza Colombo.

Ad Imperia, alle 21.30 ‘Beach movie’: proiezione film d’animazione ‘Oceania’. Spiaggia libera attrezzata ‘Ex Sorriso d'Italia’ di Borgo Marina, ingresso libero. Alle 11.15, a Diano Marina, per ‘Summer 2019’, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Villa Gioiosa. Alle 19.30 la ‘Cena in bianco’, nell’isola pedonale di corso Roma. Alle 19.45 il ‘Trenino Turistico del Golfo’. Alle 21.30 per ‘Giovedì Bimbi’, spettacolo de ‘le Cirque du Chef’ in piazza Martiri della Libertà. Alle 21.30 per ‘Diano Cover’, ‘Ero Sound’: concerto tribute band di Eros Ramazzotti al Molo delle Tartarughe.

A San Bartolomeo al Mare, dalle 9 alle 10 Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi. Dalle 17.30 alle 19.30 animazione gratuita per bambini e ragazzi in zona Anfiteatro. Alle 21.15 per ‘La Musica che racconta’, concerto de ‘I Liguriani’ su Sagrato del Santuario Nostra Maria della Rovere. A Cervo, alle 16.15, il Trenino Turistico del Golfo.

A Ventimiglia dalle 9 alle 14, in occasione del Ferragosto apertura straordinaria al pubblico del Museo di Nervia. Alle 21 serata musicale con i ‘Lost In Blues’ al Belvedere Resentello

A Bordighera, dalle 20.45 alle 24 ‘Bordilandia Park’. A Taggia, dalle 17 alle 24 ‘Artigianato Sotto le Stelle’ sul lungomare di Levante. Alle 19 la 6a edizione della manifestazione podistica 'Aspettando Sant Erasmo' (partenza ed arrivo in piazza Chierotti, sul lungomare di Arma). Alle 21 ‘La piazza si fa cinema’: proiezione film ‘In viaggio con Jacqueline’. Madonna del Canneto. Alle 21.30 ‘Ferragosto in Musica’: travolgente show di Gianni Rossi in piazza Chierotti. A Camporosso Mare ‘Beach Party’ sulla spiaggia comunale.

A Riva Ligure, dalle 21 ‘Miss Italia 2019’ e, a Santo Stefano al Mare, dalle 18 lo ‘Street Food festival’ a Marina degli Aregai e, alle 21, la Santa Messa sul mare. Alle 21, a San Lorenzo al Mare, Ferragosto in Musica in Zona Mare.

C'è chi invece preferisce l’entroterra e saranno sicuramente molti, soprattutto residenti, che cercheranno un po' di frescura in montagna, tra ristorantini tipici e qualche pic-nic sui prati. A loro la raccomandazione più importante è sicuramente quella di rispettare la natura ed osservare tutte le regole per evitare incendi. Tra le manifestazioni: ad Apricale alle 21.15, per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova con lo spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. A Badalucco, ale 19.30 ‘Invito al vino’ in piazza Marconi. A Dolceacqua, dalle 10.30 alle 18 ‘Monet in Riviera’ al Castello dei Doria e, alle 21, una serata Danzante in piazza Garibaldi. A Mendatica, dalle 10 alle 18, il Parco Avventura e, a Montegrosso Pian Latte alle 21, un concerto per organo e tromba alla Chiesa Parrocchiale di San Biagio. A Seborga la ‘Sagra dei Ravioli’ sulla piazza nuova del paese. Ad Armo, dalle 14 la ‘Festa di San Bernardo D'armo 2019’ e la ‘Sagra du pan fritu’.

Per chi invece ama la Costa Azzurra segnaliamo tra gli altri, a Cannes dalle 22, il Festival d'Art Pyrotechnique: esibizione di un’azienda degli Stati Uniti. A Montecarlo, dalle 20.30, per lo Sporting Summer Festival 2019, lo spettacolo de ‘Le Cirque du Soleil’ allo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles).