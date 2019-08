Ferragosto da 'sold out' in tutta la provincia di Imperia: i commercianti confermano andamento positivo per agosto (Foto)

Ferragosto da ‘sold out’ in tutta la provincia di Imperia, con qualche ovvio alto e basso tra alberghi, spiaggie, bar e ristoranti. Anche se, come sempre, il ‘mugugno’ viaggia sui social, i commercianti della nostra provincia confermano che tutto sommato non ci si può lamentare.

Non ci sono dati precisi, come è ovvio che sia, ma gli alberghi erano pieni e ristoranti, bar, spiagge e negozi dei centri urbani confermano di aver lavorato molto bene. Ieri muoversi nelle zone turistiche e nei centri di Sanremo, Ventimiglia, Bordighera, Imperia, Diano, Arma di Taggia ed altre città era praticamente impossibile. Era la sera di Ferragosto, ci mancherebbe ancora si potrebbe affermare, ma quando si raggiunge il pareggio rispetto all’anno precedente o si migliora un pochino, ecco ci si può accontentare.

Un agosto che si conferma buono per il turismo ponentino, dopo i primi 6 mesi in pareggio con qualche calo qua e là e che fa presagire anche ad un buon settembre. Anche le previsioni del tempo per i prossimi giorni ci danno una mano e, quindi, i commercianti sperano in buoni affari. Anche questa sera, dopo il tutto esaurito sulle spiagge (nelle foto di Tonino Bonomo) ci si attende il ‘sold out’ nei locali, in questo weekend lungo che ci porterà a domenica.

Non si registrano code sulle vie del rientro a conferma che la maggior parte dei turisti rimarrà ancora qualche giorno. Il primo controesodo dell’estate 2019 è previsto per domenica prossima.