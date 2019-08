Bordighera: riunione dei capigruppo su Palazzo del Parco, si procede con il vecchio progetto che prevede lo spostamento di alcuni uffici comunali

E’ stato discusso questa mattina nella riunione dei capigruppo convocata a Palazzo Garnier, il progetto relativo a Palazzo del Parco di Bordighera per il quale la Giunta intende proseguire nella direzione già avviata.

Sarà infatti approvato a breve quello definitivo che prevede, al primo piano, lo spostamento di alcuni uffici comunali come la Sala Giunta e Consiliare, la Segreteria e l’Ufficio del Sindaco, mentre al piano terra sarà realizzata la biblioteca moderna. Resta l’incognita del secondo e terzo piano: la precedente Amministrazione, avrebbe spostato gli altri uffici comunali, accorpandoli così in un unico edificio, mentre la Giunta Ingenito si riserva di decidere in seguito la loro destinazione.

Esponenti di minoranza concordi in parte con quanto dichiarato dall’Amministrazione, l’unica a mostrare qualche perplessità è stata Mara Lorenzi che ha richiesto la convocazione di una commissione, a suo dire il luogo più indicato per avviare una discussione in merito a certi temi così rilevanti per la città.

Secondo quanto riportato da alcuni consiglieri alla riunione avrebbero voluto prendere parte anche i due Assessori Laganà e Baldassarre, ma da regolamento questo non sarebbe stato possibile. Il consigliere Ramoino ha chiesto ed ottenuto che uscissero dall’aula.