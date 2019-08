Sanremo: vigilia di Ferragosto, ecco il programma degli appuntamenti per passare la serata in città

Sanremo si prepara per la notte di Ferragosto, la più 'calda' dell'estate. Una lunga serie di eventi per tutte le età dal centro alla Pigna per poi chiudere con l'immancabile spettacolo pirotecnico su Porto Vecchio.

Ecco il programma della serata:

- ore 19.00 C.so Nazario Sauro - Mercatino serale

- ore 19.00 Giardini Regina Elena (centro storico "La Pigna") - "Hey Pigna" - Live "Bandakadabra" e dj set

- ore 20.00 Piazza Eroi Sanremesi (statua Siro Carli) - "Sorsi di Note" - Musica live "Um a Zero"

- ore 20.45 Porto Vecchio (Molo di Levante) - Cerimonia "Consoli del Mare"

- ore 21.00 Vie Cittadine - Parata musicale Banda "Canta e Siuscia"

- ore 21.30 Villa Ormond - Orchestra Sinfonica di Sanremo - "Concerto dei Fuochi" - a pagamento

- ore 22.00 Casinò di Sanremo (Roof Garden) - Concerto "Arisa" - a pagamento

- ore 22.30 Porto vecchio (Molo di Ponente) - Spettacolo Pirotecnico