Per ricordare le vittime e non dimenticare il crollo del ponte Morandi ed a sostegno alla città di Genova, alle 11.36 verranno suonati alcuni rintocchi dalla campana della Chiesa Parrocchiale di Dolceacqua.

Un minuto di silenzio, invece, verrà osservato questa mattina alla stessa ora, all'interno del mercato Annonario di Sanremo. Un modo per non dimenticare una tragedia che, lo scorso anno in queste ore colpiva duramente la nostra regione e l'Italia intera.