Ventimiglia: deiezioni canine e decoro urbano, avviati i controlli della Polizia Locale e delle guardie zoofile nella città di confine

Per tutto il mese di agosto la pattuglia mista Polizia Locale e Guardie Zoofile avrà il compito di verificare i cani presenti nelle vie cittadine cercando di contrastare i comportamenti contrari ai regolamenti e al pubblico decoro da parte di chi lascia per strada o nelle aiuole le deiezioni dei propri animali.

Nel corso dei due interventi già effettuati sono stati controllati più di 40 animali, tutti erano dotati di microchip e i proprietari avevano tutte le dotazioni richieste dalla normativa in vigore. I controlli proseguiranno per tutto il mese in varie parti della città sempre in collaborazione fra Polizia Locale e Guardie Zoofile per la salvaguardia del decoro cittadino.