E’ stata riaperta nei due sensi di marcia, dopo la fine dei lavori svolti in corso Imperatrice a Sanremo, per gli scavi effettuati dopo i danni alle tubature del gas, che hanno semiparalizzato per giorni il traffico cittadino.

Gli agenti della polizia Locale hanno posizionato cartelli e nastro segnaletico dopo che gran parte del cantiere è stato sgomberato. Rimane soltanto un piccolo ingombro al centro della carreggiata che, però, non pregiudica la viabilità.