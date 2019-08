Sanremo: i ringraziamenti del nostro lettore Roberto Franza al personale dell'Hospice 'Borea'

Un nostro Roberto Franza, ci ha scritto per ringraziare pubblicamente tutto il personale dell'Hospice Borea di Sanremo per le cure fornite a sua madre:

“In un momento in cui la normalità è costituita dall'indifferenza e dal pressapochismo, abbiamo trovato la famosa eccezione. Tutti si sono prodigati perché gli ultimi giorni di mia mamma fossero il più possibile sereni e tranquilli, mille piccole attenzioni anche per noi che eravamo li per assistere. Grazie davvero di cuore a tutti da parte della mamma Susanna e di tutti noi”.