Sanremo: discarica abusiva in via delle Fonti a Bussana, la segnalazione con foto di un residente

E' ancora presente la discarica abusiva in via delle Fonti a Bussana, frazione di Sanremo, già oggetto di una pulizia straordinaria del 16 novembre scorso. Interviene in questo modo un nostro lettore, Nunzio M., che scrive:

"Con l'arrivo del caldo la zona brulica di ratti attratti dai rimasugli di cibo, ed occorre intervenire tempestivamente prima che si trasformi in un'emergenza sanitaria e per scongiurare il pericolo incendi, vista l'alta infiammabilità dei rifiuti in carta e plastica. I rifiuti, oltre ad essere accumulati principalmente in quel luogo, sono disseminati anche lungo tutto l'argine del rio Fonti a ridosso di via delle Fonti. Il comune è al corrente della situazione, in quanto è stata segnalata all'URP il 25 giugno scorso".