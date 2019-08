Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da marecoleì 14 a domenica 18 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO

SANREMO

8.30-12.30. Serenata d’Estate: prosecuzione esposizione documentaria allestita nella Sezione di Archivio di Stato di Sanremo, Corso F. Cavallotti 362, ingresso libero (tutti i mercoledì fino al 18 settembre, info 0183 650491

10.00-19.00. Mostra del pittore iperrealista Paolo Avanzi all'Hotel Des Anglais, fino al 10 settembre

11.30. Minuto di silenzio per il ponte 'Morandi' al Mercato Annonario

19.00-24.00. Mercatino estivo in Corso Nazario Sauro (tutti i mercoledì sino al 28 agosto)

19.00. Per la rassegna ‘Sorsi di Note 2019’, musica live con la band ‘Um a Zero’. Piazza Eroi sanremesi, Statua Siro Carli

19.00. ‘Hey Pigna!’: piccolo festival all'aperto con incontri, live music con la fanfara metropolitana torinese della Bandakadabra + street bar + area pic-nic attrezzata con tavoli, sedie e tovaglie a disposizione + fuochi artificiali + dj-set e drink a cura di Bollicino. Giardini Regina Elena nel centro storico, ingresso gratuito (i dettagli a questo link)

19.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show del Teatro dei mille colori a cura di Salvatore Stella + Music Time con il Suara acoustic trio: cover popolari con arrangiamenti inediti e coinvolgenti. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo + alle ore 21.00, Laboratorio Ludico Creativo. Solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. Concerto della cantante Arisa al Roof Garden del Casinò Municipale (più info)

20.45. Festa dell’Assunta: proclamazione dei Consoli del mare + benedizione delle corone d’alloro e deposizione all'Edicola della Gente di Mare e al Monumento ai Marinai d’Italia lancio a mare della corona in memoria dei Caduti in mare, civili e militari (servizio della Banda Musicale Città di Sanremo)

21.00. Parata musicale della band ‘Canta e Suscia’. Vie e piazze cittadine

21.00. Concerto dedicato ai Successi dei Beatles dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Roberto Molinelli, con la voce di Clarissa Vichi Artist. Dalle h 20, ‘Apericena con gli artisti’ + possibilità di assistere allo spettacolo pirotecnico in occasione della festività di Ferragosto. Villa Ormond (più info)

22.30. Festa dell’Assunta: Spettacolo pirotecnico (I Foghi de Madona). Molo di Ponente

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i mercoledì)

21.00. ‘GiraParasio’: visita guidata gratuita al borgo storico di Porto Maurizio. Ritrovo sul sagrato del Duomo di San Maurizio, info 331 6992009

21.15. Per 'Viviamo la Spiaggia', spettacolo di cabaret di e con Beppe Braida. Spiaggia libera di Borgo Prino

VENTIMIGLIA

18.00. ‘I Giardini Hanbury all’imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare a fine passeggiata (20 euro a persona). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutti i mercoledì di luglio e agosto)

21.00. Serata musicale con l’Orchestra Spettacolo Omar Codazzi al Belvedere Resentello

21.30. Per ‘Hanbury19cheSpettacolo, ‘Concerto d’Estate’: brindisi di benvenuto + concerto del ‘Mystic Now Quartet - Loving mood’: Pianoforte Diego Genta, Violoncello Vincenzo Malacarne, Contrabbasso Mauro Parrinello, Singer Lorena De Nardi. Giardini Hanbury (più info)

BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Serata musicale con ‘Quelli degli anni ‘60’. Piazza IV Novembre

ARMA TAGGIA

8.00. Escursione guidata sul Monte Pietravecchia con la guida ambientale ed escursionistica di Ponente Experience Luca Patelli (10 euro). Ritrovo alle ore 8.00 presso parcheggio stazione ferroviaria di Taggia. Partenza dell’escursione a Colle Melosa, info 347 6006939 (più info)

17.00-23.30. Artigianato sotto le stelle: mercatino + musica live dalle ore 21.00. Ex mercato coperto di Taggia, Via Lungo Argentina 2

21.30. ‘Shine-Pink Floyd Music Experience’. tribute band dei Pink Floyd. Piazza Chierotti



RIVA LIGURE



21.15. ‘Bim Bum Bam - Evviva Riva’, ‘Un Magico sorriso, Quando la Magia incontra la Comicità’. Piazza Matteotti

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, Carlo De Filippis presenta ‘Il dono’, DeA Planeta. Dialogano con l’autore la libraia Nadia e la libraia Antonella De Filippis. Piazza al mare (più info)

DIANO MARINA



10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Lino

10.30. Tappa del progetto Estate Sicura: evento in collaborazione tra Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana. La Polizia di Stato è presente con acquascooter, poliziotti di quartiere, specialisti della polizia scientifica e operatori della polizia stradale + gazebo della Croce Rossa Italiana per effettuare gratuitamente prelievi di pressione e glicemia. Lungo mare, tra lo stabilimento ‘Delfino’ e il bar ‘Chiosco sotto il Sole’

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni BB Sport

16.30. Il Trenino Turistico del Golfo: La Val Steria con percorso Villa Faraldi – Tovo – Chiappa (6 euro). Partenza da zona Sant'Anna, ogni mercoledì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.15. Per ‘Folk in Diano’, ‘Creuze de mà’: Antonio Carli canta la Genova di De Andrè. Villa Scarsella, ingresso libero

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

21.30. Per la 4a edizione della Rassegna ‘Diano SottoMarina’ a cura degli istruttori dell'Asd InfoRmare, conferenza dal titolo ‘Le praterie sommerse del ponente ligure con proiezioni video e immagini. Piazza Martiri della Libertà (tutti i mercoledì di agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Mercato di Campagna Amica di Coldiretti con eccellenze fresche di stagione e a km0, vendute direttamente dai produttori liguri e piemontesi. Giardini I Maggio (tutti i mercoledì)

10.00-11.00. Lezione gratuita di Zumba. Piazza Torre Santa Maria (tutti i mercoledì sino al 4 settembre)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

BADALUCCO

19.30. Invito al vino: evento con oltre 100 etichette provenienti da tutta Italia + Servizio buffet + musica della Long Island Band Non Plus Ultra. Piazza Marconi, anche domani (servizio navetta con partenza dalla stazione di Arma di Taggia dalle ore 19 alle ore 24)

BORGOMARO

21.00. Per il ‘FestiValdeMaro’, concerto dal titolo ‘Da Kramer a Jobim’ con Gianni Martini (Fisarmonica e Pianoforte) e Marisa Fagnani (Chitarra e Voce). Piazza Vincenzo Dario in frazione Maro Castello, ingresso libero

CIPRESSA

21.00. Serata Musicale in Piazza della Chiesa di frazione Lingueglietta

COSTARAINERA

20.30. Concerto teatrale a cura di Mauro Vero. Piazza del paese

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

21.15. Concerto della banda musicale di Dolceacqua diretta da Giuliano Raimondo e presieduta da Andrea Gastaldi: brani tratti da colonne sonore di celebri film, composizioni moderne e trascrizioni del miglior repertorio bandistico. Piazza Mauro

DOLCEDO

21.15. ‘Per le vie del Borgo’, spettacolo teatrale con Simonetta Guarino. Chiesa di S.Tommaso, ingresso ad offerta libera

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA



20.00. Sagra du Rezegnun, Tagliain e Cunigliu con altre specialità offerte dalla cucina, come carne alla brace, pizza della torre, patatine e tanti dolci per ogni gusto + animazione musicale a cura dell’orchestra Giacomo Mirage con la voce di Francesca. Frazione Andagna (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

21.00. Tradizionale fiaccolata per le vie del centro storico in occasione dei festeggiamenti di ferragosto





GIOVEDI’ 15 AGOSTO

SANREMO

10.00. Visita guidata a Palazzo Roverizio e poi al Museo civico a Palazzo Nota, il nuovo museo civico di Sanremo (8 euro, sotto i 15 anni 3 euro). Appuntamento davanti all'ingresso del Teatro Ariston, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 29 agosto)

10.30. Festa dell’Assunta: tradizionale investitura dei Consoli del Mare (h 10.30) + Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo Diocesano (h 11). Santuario della Madonna della Costa

18.00. Mercatino serale sulla Passeggiata Imperatrice, fino al 18 agosto

19.00. Festival Estivo ‘Piña’ con concerto del ‘Khalab Live Trio’. Piazza Santa Brigida nel centro storico

19.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show del Teatro dei mille colori a cura di Salvatore Stella + Music time con gli Ambaradan con repertorio all’insegna del ritmo: dalle hit italianai successi internazionali. Al basso e percussioni Swami Nirav, alla batteria Andrea Di Michele, voce e chitarra Sonny Riviera. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo + alle ore 20.30, Laboratorio didattico strumentale con Ramon Rossi. Solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

IMPERIA



21.30. ‘Beach movie’: proiezione film d’animazione ‘Oceania’. Spiaggia libera attrezzata ‘Ex Sorriso d'Italia’ di Borgo Marina, ingresso libero

VENTIMIGLIA



9.00-14.00. In occasione del Ferragosto apertura straordinaria al pubblico. Museo di Nervia, Area archeologica della città antica di Albintimilium, Corso Genova 134, info 0184 252320

21.00. Serata musicale con i ‘Lost In Blues’ al Belvedere Resentello

BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + Festa del Pallone. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. ‘Artigianato Sotto le Stelle’: manifestazione a carattere Hobbystico, commerciale, artigianato, produttori. Lungomare di Levante (tutti i giovedì fino al 5 settembre)

19.00. 6a edizione della manifestazione podistica 'Aspettando Sant Erasmo' su due lunghezze (10km e 5 Km) organizzata dall'Asd Running Free Arma Taggia. Partenza ed arrivo in piazza Chierotti, sul lungomare di Arma (più info)

21.00. ‘La piazza si fa cinema’: proiezione film ‘In viaggio con Jacqueline’. Madonna del Canneto, ingresso libero

21.30.’Ferragosto in Musica’: travolgente show di Gianni Rossi capace di scatenare la voglia di cantare e di ballare di intere piazze. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE



21.00. Per ‘Miss Italia 2019’, selezioni per Miss Liguria 2019. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Street Food festival a Marina degli Aregai. Porto turistico di Marina degli Aregai, fino al 18 agosto

21.00. Santa Messa sul mare Molo

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Ferragosto in Musica in Zona Mare

DIANO MARINA

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Villa Gioiosa

19.30. Cena in bianco: appuntamento conviviale a tema, aperto a tutti, nell’isola pedonale di corso Roma

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. Per ‘Giovedì Bimbi’, spettacolo de ‘le Cirque du Chef’: acrobazie di un bizzarro cuoco. Piazza Martiri della Libertà (piazza del Comune)

21.30. Per ‘Diano Cover’, ‘Ero Sound’: concerto tribute band di Eros Ramazzotti al Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre

21.15. Per ‘La Musica che racconta’, concerto de ‘I Liguriani’ dal titolo ‘Suoni dai Mondi Liguri’. Sagrato del Santuario Nostra Maria della Rovere

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la bassa Valle del torrente San Pietro e il borgo di Cervo (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni giovedì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

BADALUCCO

19.30. Invito al vino: evento con oltre 100 etichette provenienti da tutta Italia + Servizio buffet + musica della The Groove Groovejet band. Piazza Marconi (servizio navetta con partenza dalla stazione di Arma di Taggia dalle ore 19 alle ore 24)

CAMPOROSSO

19.00. Beach Party’: serate gastronomiche e musicali a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’. Spiaggia comunale, fino al 17 agosto

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)



21.00. Serata Danzante con Beatrice e Gianluca + Never the Dog. Piazza Garibaldi

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

MONTEGROSSO PIAN LATTE

21.00. Concerto per organo e tromba nell’ambito della Rassegna ‘Vallinmusica 2019’. Chiesa Parrocchiale di San Biagio

SEBORGA



20.30-00.30. Sagra dei Ravioli’: serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Rita e gli Evergreen’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese

FRANCIA

ARMO



14.00. ‘Festa di San Bernardo D'armo 2019’, Sagra du pan fritu’: stand gastronomici con cucina tipica, degustazione del piatto De.Co ‘A Carbunera’, vini D.O.C. della Valle Arroscia + attrazioni e serate danzanti con orchestre e molto divertimento (i dettagli a questo link), fino al 18 agosto

CANNES

22.00. Festival d'Art Pyrotechnique: esibizione di un’azienda degli Stati Uniti. Baia della città (più info)

MONACO



20.30. Per lo Sporting Summer Festival 2019, spettacolo de ‘Le Cirque du Soleil’. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles, fino al 19 agosto (più info)





VENERDI’ 16 AGOSTO

SANREMO

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, music time con ‘Um a zero trio’ formato da Valbilene Coutinho (voce), Riccardo Anfosso alla chitarra ed Enzo Cioffi alla batteria (bossanova, samba e choro e brani di musica leggera italiana). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

17.00. Festival estivo ‘Piña’: musica live e Dj Set. Piazza San Costanzo nel centro storico

18.00. Mercatino serale sulla Passeggiata Imperatrice, fino al 18 agosto

18.00. Inaugurazione della 51ª edizione del MOAC, mostra mercato dell'artigianato dedicata alla promozione e alla commercializzazione delle opere realizzate da numerosi artigiani Made in Italy ed esteri (il programma a questo link). Palafiori di corso Garibaldi 60 (fino al 25 agosto, h 16.30/00.30)

21.00. ‘Live in Piazza’: musica della cover band ligure Erbagrama con un repertorio Rock che spazia dai Deep Purple a Vasco Rossi. Piazza Colombo

21.30. ‘In…tolleranza 2.Zero’: spettacolo di e con Pucci. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì, fino a fine settembre)

16.30-19.30. Apertura straordinaria del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia, Viale Matteotti 151

18.30-22.30. Apertura straordinaria del Museo Navale di Imperia. (ultimo ingresso ore 21.30). Ex Magazzini Generali Calata Anselmi, Via Scarincio 9

20.00. Cene in Borgo (h 20) + ‘Percussioni in strada’: spettacolo teatrale itinerante (h 21). Borgo Marina

VENTIMIGLIA

21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive, visite guidate, laboratori didattici peri più piccoli ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (tutti i venerdì fino al 31 agosto)

21.00. ‘Due di Uno’: spettacolo teatrale itinerante a cura di Liber Theatrum al Forte dell’Annunziata

BORDIGHERA



10.00. Visita guidata di villa Garnier e del suo giardino. Ritrovo davanti alla villa Garnier in Via Garnier 11 (5 euro + 4 euro per ingresso villa), info 338 4536788

18.30. Inaugurazione mostra personale di fotografia e video arte dal titolo ‘Espansione’ dell’artista Chiara Mazzocchi. Spazio di Via Dritta 22, fino al 29 agosto, ingresso libero (tutti i giorni h 18/23, week end h 17/24)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Dedicato ai Beatles’. Voce: Clarissa Vichi; Direttore: Roberto Molinelli. In programma: Imagine, Michelle, Yesterday, Something, Hey Jude ed altre ancora. Giardini Lowe

OSPEDALETTI



18.00. ‘Notte Orange’: intrattenimenti musicali con i Nuovi Solidi, Miky DJ , Duo Pane Pumata + mercatino dell’artigianato e dell’ingegno a cura di Floriana Arte & Party. Centro paese

TAGGIA ARMA

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

17.00. Festeggiamenti per Sant’Isidoro. Regione Borghi, fino al 20 agosto

21.30. ‘Tempo di svalutation’: spettacolo in cui si viaggia nel tempo con tutti i più grandi successi del ‘Molleggiato’. Piazza Chierotti, ingresso gratuito

RIVA LIGURE



21.00. Fiabescum VI - Cartoni AniMatti: spettacolo di Teatro Itinerante. Centro Storico, anche domani

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Street Food festival a Marina degli Aregai. Porto turistico di Marina degli Aregai, fino al 18 agosto

21.30. Concerto Disco Inferno in Piazza B. Powell



SAN LORENZO AL MARE

17.00. Teatro e laboratorio por bambini in Zona Mare

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Kursaal

21.30-24.00. ‘Diano Canta’: karaoke di piazza, con maxischermo, con animazione e musica con Gianni Rossi. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero (tutti i venerdì sino al 30 agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre



21.30. ‘SanBart Cabaret’: Miss San Bartolomeo al Mare 2019 (circuito Miss Blu Mare, selezione Regionale) + Ospite d'onore: Francesco Damiano. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero

CERVO

20.30. Il Trenino Turistico del Golfo: Diano Castello percorso storico-culturale con visita guidata ripetuto più volte. Partenza dal Bar Cervo, tutti i venerdì sino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto di Danilo Rea. Sagrato della Chiesa dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

AIROLE

19.30. Piano Bar: ‘Serata Cinghiale’ con i Cacciatori della Squadra 90 + mercatino brocante nella Piazza Principale con il gruppo ‘Undaduo’

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

ARMO



14.00. ‘Festa di San Bernardo D'armo 2019’, Sagra du pan fritu’: stand gastronomici con cucina tipica, degustazione del piatto De.Co ‘A Carbunera’, vini D.O.C. della Valle Arroscia + attrazioni e serate danzanti con orchestre e molto divertimento (i dettagli a questo link), fino al 18 agosto

CAMPOROSSO



19.00. Beach Party’: serate gastronomiche e musicali a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’. Spiaggia comunale, fino al 17 agosto

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PIGNA



16.00. Escursione al calar del sole sulla Alta Via dei monti Liguri sino a raggiungere Cima Marta in compagnia della guida di Ponentexperience Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Colle Melosa, info 391 1042608 (più info)



20.00. Sagra degli gnocchi con serata gastronomica e danzante presso il campo sportivo

REZZO

19.30. ‘Carnevale d’Estate’: coriandoli, stelle filanti, risate e balli in maschera ai giardini pubblici ‘La Pagoda’ + serata gastronomica con divertimenti e sorprese

SEBORGA



21.00. Gala Concerto di Musica Classica Seborga in Arte. Piazza San Martino, ingresso gratuito

VALLEBONA

18.00. Per la rassegna ‘Scrittori a Km 0’, Giacomo Revelli presenta il libro ‘La Lingua della Terra’. A cura dell’associazione culturale ‘A Cria’. Loggia dell’Aria

FRANCIA

MONACO

20.30. Per lo Sporting Summer Festival 2019, spettacolo de ‘Le Cirque du Soleil’. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles, fino al 19 agosto (più info)



SABATO 17 AGOSTO

SANREMO

9.00. ‘Saldi di Gioia’: giornata promozionale nei negozi del centro Cittadino

16.30-00.30. 51ª edizione del MOAC, mostra mercato dell'artigianato dedicata alla promozione e alla commercializzazione delle opere realizzate da numerosi artigiani Made in Italy ed esteri. Palafiori di corso Garibaldi 60, fino al 25 agosto (il programma a questo link)

18.00. Mercatino serale sulla Passeggiata Imperatrice, fino al 18 agosto

19.00. Festeggiamenti patronali in Frazione San Bartolomeo: serata latino americana e spettacolo brasiliano con Luca Aschero dj e Onda Cubana. Animazione a cura di Geisa Rodiguez. Specialità della serata: spaghetti ai frutti d mare e Sangria.Ingresso libero

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre). Dalle 21, appuntamento con la magia e l’animazione per i più piccoli con il Mago Taz

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time con il Suara acoustic trio: cover popolari con arrangiamenti inediti e coinvolgenti. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. ‘Boombox’: electro live show al Roof Garden del Casinò Municipale (più info)

21.00. Concerto di Ramon Rossi in occasione del centenario del Theremin, fra i primi strumenti elettronici ad essere inventati e l'unico che non prevede il contatto fisico con il musicista (12 euro). Museo del Fiore, all'interno del Parco di Villa Ormond, info 340 4002419

21.00. Per la rassegna ‘Jazzin’, ‘United Musics of America: 1900-1944’: concerto del Trio capitanato dal tastierista Henry Carpaneto (piano, organo Hammond e voce) con sul palco Alberto Malnati al contrabbasso e Maurizio Borgia alla batteria. Forte di Santa Tecla, ingresso libero

IMPERIA

10.00-19.30. Apertura straordinaria del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia, Viale Matteotti 151 (h 10/13-16.30/19.30)

18.30-22.30. Apertura straordinaria del Museo Navale di Imperia (ultimo ingresso ore 21.30). Ex Magazzini Generali Calata Anselmi, Via Scarincio 9

21.30. ‘Beach movie’: proiezione film ‘Pirati dei Carabi – Oltre i confini del mare’. Spiaggia libera attrezzata ‘Ex Sorriso d'Italia’ di Borgo Marina, ingresso libero

VENTIMIGLIA



19.00-02.00. ‘Una Notte al Teatro Romano’: Apericena, silent disco, visite guidate, dj set, mostre d'arte e tante altre sorprese per un format a cura dell’Associazione ‘Ventimiglia Viva’. Teatro Romano (il programma a questo link)

17.30. ‘Divine Beings of Antiquity’: evento di chiusura della mostra ‘Madre Terra nelle nostre mani’: conversazione dell'artista Patrizia A. Salles con Fabio Piuma sul dialogo fra le proprie opere e alcuni reperti del Museo. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41

21.00. Concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia a San Secondo

BORDIGHERA

17.00-22.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39 (i sabati e le domeniche di agosto)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. ‘Arrivano i Power Rangers: una serata da veri Supereroi’: aree gioco e attività per diventare un vero guerriero Ninja, area tavolini e sedie, ruota della fortuna e incontri con i Power Rangers: A cura della Ranger School. Chiosco della Musica sul lungomare Argentina, ingresso gratuito (più info)

OSPEDALETTI

8.00-18.00. Antiquariato, Collezionismo e modernariato ad Ospedaletti a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

21.30. Estate in oasi musica pop con il gruppo O.A.S.I. Piazza IV Novembre

ARMA TAGGIA



10.00-17.00. ‘Arma La Vela’: esperienza in barca a vela a cura dell’Associazione Circolo Nautico Arma. Lungomare di Levante

21.30. Spettacolo di cabaret con il noto comico e cantautore ligure Dario Vergassola. Piazza Chierotti, ingresso libero

RIVA LIGURE



21.00. Fiabescum VI - Cartoni AniMatti: spettacolo di Teatro Itinerante. Centro Storico, anche domani

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Street Food festival a Marina degli Aregai. Porto turistico di Marina degli Aregai, fino al 18 agosto

DIANO MARINA



10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Diana

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Nettuno

15.00-23.00. Dipingiamo insieme: mostra collettiva di pittura a cielo aperto in via Genala e via Genova

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. Per l’Estate Musicale Dianese. Rappresentazione della ‘Tosca’ di Giacomo Puccini (Opera lirica completa). Villa Scarsella (a pagamento)

21.30. Concerto rock con la band ‘I Mercenari’. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

21.30. ‘SanBart Cabaret’: spettacolo di e con Antonio Argus. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la Valle Dianese con percorso Diano S. Pietro – Diano Borganzo – Diano Roncagli – Evigno - Diano Arentino (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni sabato fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

ARMO



14.00. ‘Festa di San Bernardo D'armo 2019’, Sagra du pan fritu’: stand gastronomici con cucina tipica, degustazione del piatto De.Co ‘A Carbunera’, vini D.O.C. della Valle Arroscia + attrazioni e serate danzanti con orchestre e molto divertimento (i dettagli a questo link), fino al 18 agosto

CAMPOROSSO

19.00. Beach Party’: ultima di tre serate gastronomiche e musicali a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’. Spiaggia comunale

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

21.00. Serata disco con Nandino Dj. Piazza Garibaldi

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA

21.00. ‘Ina man de Giancu!’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza della frazione di Corte, ingresso libero

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Remix Group’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese



TRIORA

15.00. Presentazione del libro ‘Il forno di Realdo’: insieme di racconti, suggestioni sulla vita che fu e che sta scomparendo a cura di diciotto autori, alcuni affermati protagonisti della scena letteraria locale e non solo. A cura dell’associazione ‘A Vastera’. Museo Cà di Brigaschi di Frazione Realdo

FRANCIA



18.00-01.00. ‘Crossover Summer’: ospite speciale della serata il famoso dj americano, uno dei padri fondatori della musica house, Lil Louis. Giardini dell'Olivaie (più info)

MONACO

20.30. Per lo Sporting Summer Festival 2019, spettacolo de ‘Le Cirque du Soleil’. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles, fino al 19 agosto (più info)



DOMENICA 18 AGOSTO

SANREMO



16.30-00.30. 51ª edizione del MOAC, mostra mercato dell'artigianato dedicata alla promozione e alla commercializzazione delle opere realizzate da numerosi artigiani Made in Italy ed esteri. Palafiori di corso Garibaldi 60, fino al 25 agosto (il programma a questo link)

16.45-19.00. Esposizione nel Santuario della Madonna della Costa delle reliquie di Sant’Antonio da Padova: arrivo del Reliquiario portato dai Frati di Padova (h 16.45) + Veglia di Preghiera (h 17) + Santa Messa (h 18) + Processione con il reliquiario del Santo verso la Chiesa dell’Istituto Don Orione (h 19)

18.00. Mercatino serale sulla Passeggiata Imperatrice

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show con il teatro del Mille Colori + music time con The Swing Jazz duo: repertorio di pezzi soft jazz e brani evergreen reinterpretati in chiave swing. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.00. Festeggiamenti patronali in Frazione San Bartolomeo: serata danzante con l’Orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’. Specialità della serata: Brandacuiun. Ingresso libero

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

21.00. ‘Live in Piazza’: musica Live in Piazza Colombo con i Soul Engine, gruppo funk soul blues italiano e straniero con Max Matis basso e voce, Davide Sciocchetti chitarra e voce e Ramon Rossi alla batteria

21.00. Per la rassegna ‘Jazzin’, ‘United Musics of America: 1900-1944’: concerto di Lorenzo Piccone ‘One man band’, alle chitarre, mandolino, slide-guitar e voce. Forte di Santa Tecla, ingresso libero

21.00. 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’ con la Compagnia ‘La Torretta’ di Savona. Piazza San Siro, ingresso libero

IMPERIA

16.30-19.30. Apertura straordinaria del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia, Viale Matteotti 151

19.30. Presentazione libro ‘Plastica addio! Fare a meno della plastica: istruzioni per un mondo e una vita ‘zero waste’’ di Elisa Nicolie e Chiara Spadaro. Pizzata alle h 20.30. Centro sociale La Talpa e l’Orologio, info 349 8867916 (più info)

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

17.00. Yoga all’aperto a cura della Scuola Yoga Pramiti in Località Campasso

21.00. Cinema all’Aperto: per la rassegna ‘Oltre Il Muro’, proiezione fim ‘’La pazza gioia’ a cura di Controtempo. Piazza della Chiesa di Latte, ingresso libero

21.00. Musiche da ballo con il Cocozoo Trio al Belvedere Resentello

21.15. Per il 21° Festival organistico internazionale ‘Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria’ concerto di Jean-Baptiste Robin, organista titolare della Cappella Reale del Palazzo di Versailles. Cattedrale di Santa Maria Assunta

BORDIGHERA

17.00-20.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39 (i sabati e le domeniche di agosto)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.15. Rino Crudi propone un viaggio musicale nel tempo, rendendo omaggio alla grande musica Italiana e ai suoi autori indimenticabili. Chiosco della Musica sul lungomare

21.30. (ANNULLATO) La Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della Luna’ presenta la commedia in due atti di Ray Cooney dal titolo ‘Taxi a due piazze’. Giardini Lowe, ingresso a offerta libera

OSPEDALETTI

21.15. Passeggiando per Ospedaletti visita guidata gratuita al borgo e ai suoi giardini. Ritrovo al Portico del Comune

21.30. ‘Fare Night - Omaggio a Dodo Goya’: musica live a cura del ‘Freddy Colt swingtet’: classici italiani della ‘Dolce Vita’ e successi internazionali anni 40/50/60/70. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

8.00-20.00. ‘Arma shopping’: fiera promozionale, Giornata turistico commerciale con la Street Music Show dei ‘Dixi Frixi’ + merenda per tutti. Via Boselli

21.30. ‘Tributo ai Queen’: musica, video, effetti speciali e grandi emozioni grazie all’Innuendo Queen Tribute Band. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE



21.15. ‘Bim Bum Bam’: cinema in siaggia con proiezione film ‘Il Viaggio di Arlo’. Spiaggia dei Tamerici

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Street Food festival a Marina degli Aregai. Porto turistico di Marina degli Aregai

21.00. VIII Memorial Argo: esibizione Cinofila in Piazza B. Powell

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Emozioni italiane con Guido Manzitta in Zona Mare

DIANO MARINA



6.00. ‘Diano all’alba - 6 km alle 6’: corsa podistica amatoriale non competitiva al Molo delle Tartarughe (iscrizioni, ritrovo e partenza)

9.00. Gara di pesca ‘Nonni & Nipoti’: appuntamento ludico-sportivo a cura del Gs Pesca Sportiva al porto turistico

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



19.00 & 21.30. Per ‘Diano for Kids’, Dragonball: serata da Super Sayan con Son Goku e Vegeta. Area spettacoli del Molo delle Tartarughe (h 19/21 & 21.30/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.30. ‘SanBart Cabaret’: spettacolo di e con Vincenzo Albano. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero

ENTROTERRA

AIROLE

10.00. Festeggiamenti di San Bernardo e partita di pallone elastico



ARMO



14.00. ‘Festa di San Bernardo D'armo 2019’, Sagra du pan fritu’: stand gastronomici con cucina tipica, degustazione del piatto De.Co ‘A Carbunera’, vini D.O.C. della Valle Arroscia + attrazioni e serate danzanti con orchestre e molto divertimento (i dettagli a questo link)

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

21.00. ‘Le quattro stagioni e l'estro poetico di Vivaldi’: reading di musica e poesia a cura del Teatro dell’Albero con il quartetto Gli ArchInsoliti e letture degli attori Franco La Sacra, Loredana De Flaviis, Paolo Paolino. Piazza Mauro

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

PIGNA

10.00. Incontro alpino alla chiesetta di San Siacre: edificata prima dell’anno Mille, fu dedicata (unica al mondo) a San Siagrio, nipote di Carlo Magno. Frazione di Buggio



PRELA’

10.00-22.00. ‘Ad ognuno la sua p'Arte’ (6a edizione): percorso d’arte all’aperto con visite guidate dalle ore 10. Frazione Villatalla (più info)

ROCCHETTA NERVINA



20.00. Sagra dei Cruseti (pasta preparata a mano a forma rettangolare prima di intervenire con un pizzico fatto con le dita per conferire la tipica forma a farfalla): serata gastronomica e musica live con i ‘Lost in Blues’. Area Manifestazioni

SEBORGA

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto Quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (15 euro, gratuito per bambini fino ai 10 anni e disabili). Piazza San Martino (più info)



TRIORA



10.00-23.00. ‘Strigora 2019, una domenica stregata a Triora’: mercatino medievale + visite guidate + spettacoli per bambini + spettacolo teatrale a cura della compagnia Teatro del Banchero. Piazze e Vie del paese (per saperne di più cliccare questo link)



