Il comitato locale della Croce Rossa ringrazia il club Soroptimist International, sezione di Sanremo per aver donato un defibrillatore dotato di tutti gli accessori ed un aspiratore.

I presidi verranno da oggi utilizzati sui mezzi della Croce Rossa e, chiunque potrà fare donazioni. Per qualsiasi informazione si può contattare direttamente la sede Cri Sanremo in via Pisacane 13 telefonando al numero 0184505050.